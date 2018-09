Jony Ive di Apple insignito della Stephen Hawking Fellowship

Lo chief design officer di Apple, è stato insignito della Stephen Hawking Fellowship dalla Cambridge Union Society, destinata a persone che si sono distinte nel campo di Scienza, Tecnologia e della dialettica sociale

Jony Ive, chief design officer di Apple, è stato insignito della Stephen Hawking Fellowship dalla Cambridge Union Society. È la seconda persona ad avere ricevuto questa onorificenza creata nel 2017 in collaborazione con il cosmologo, fisico e matematico da cui prende il nome, scienziato tra i più celebri della nostra epoca, scomparso a marzo 2018. È una borsa di studio onoraria destinata a persone che si sono distinte nel campo STEM (acronimo dall’inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) e nella dialettica sociale.

Ive, responsabile del design di iMac, iPod, MacBookAir, iPhone e iPad, è un membro ad honorem del Jesus College, titolare di oltre 5.000 brevetti, nominato baronetto nel 2006 per i suoi “servizi all’industria del design”.

Nel 2017 l’Union Society ha proposto a Hawking la creazione di una fellowship con il suo nome per riconoscere il suo contributo all’Università di Cambridge, al mondo accademico e ai diritti dei disabili. Il prof. Hawking ha tenuto il discorso inaugurale nel novembre del 2017, una delle sue ultime apparizioni pubbliche prima della sua morte a marzo di quest’anno.

Annunciando la premiazione, Charles Connor, presidente Cambridge Union Society for Michaelmas 2018, ha descritto Ive come una delle “più influenti personalità della tecnologia moderna”. Il “Comitato Hawking” della Cambridge Union ha selezionato 14 figure nel campo STEM, inserite in una graduatoria da un gruppo consultivo composto ai tre accademici di Cambridge: Professor Arthur Gibson del Dipartimento Matematica Pura, Professor Patrick Maxwell, the Regius Professor ordinario di Fisica e Lord Martin Reese, Professore Emerito di Cosmologia e Astrofisica. Connor ha lasciato intendere che il discorso di Ive per l’anno accademico includerà “riflessioni sulla sua carriera e riflessioni generali sulla tecnologia e il design nel suo complesso”.