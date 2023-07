Kingroon KP3S Pro S1 è la stampante 3D di precisione con sconto di 40 dollari

Se siete appassionati di stampa 3D e cercate un dispositivo che vi offra prestazioni di alto livello e una qualità di stampa eccezionale, la stampante Kingroon KP3S Pro S1 potrebbe essere la scelta giusta per voi.

Con la sua guida lineare doppia di qualità industriale, questa stampante offre un’alta precisione, una grande durezza e un rumore ridotto, garantendo una stampa precisa e fluida come mai prima d’ora. Al momento la trovate in sconto a 189 dollari, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

La KP3S Pro S1 è stata progettata pensando anche ai principianti nel campo della stampa 3D. Grazie alla sua configurazione preassemblata, questa stampante è estremamente facile da montare, facendo risparmiare tempo ed energia. Anche se alle prime armi con la stampa 3D, potrete configurare la KP3S Pro S1 in modo rapido e semplice, senza complicazioni.

Questa stampante, caratterizzata da una struttura a sbalzo, è dotata di guide lineari su tutti gli assi (X, Y e Z) per garantire una maggiore stabilità e accuratezza della testina di stampa.

L’estrusore in titanio di alta qualità con un rapporto di ingranaggio di 3:1 è in grado di stampare una vasta gamma di materiali, inclusi i comuni PLA, materiali flessibili come il TPU e il PETG, garantendo una precisione di controllo superiore. Dimenticate intasamenti o abrasioni indesiderate: con la KP3S Pro S1, otterete stampe lisce e precise ad ogni utilizzo.

La stampante viene fornita con il 95% delle parti pre-assemblate, il che significa che l’installazione richiederà solo circa 15 minuti del vostro tempo. Questo vi permetterà di iniziare a stampare rapidamente e senza problemi.

Rispetto al modello KP3S, la KP3S Pro S1 offre un volume di stampa aumentato fino a 200x200x200 mm, consentendovi di affrontare compiti di stampa 3D ancora più impegnativi.

Un altro vantaggio di questa stampante è la silenziosità del suo funzionamento grazie ai driver dei motori TMC2225. In questo modo, potrete godervi una stampa silenziosa senza disturbare la vostra famiglia o i vostri colleghi.

La KP3S Pro S1 è dotata di un alimentatore switching integrato, che la rende più sicura e offre una maggiore comodità di posizionamento rispetto alle stampanti 3D che utilizzano alimentatori switching indipendenti.

Una caratteristica innovativa della KP3S Pro S1 è la sua funzione che permette di continuare la stampa anche in caso di interruzioni di corrente impreviste; questa stampante permette di riprendere il processo di stampa esattamente dal punto in cui si era interrotto.

Inoltre, grazie all’alta uniformità della dissipazione del calore, si otterranno risultati di stampa ancora migliori, con un effetto di pressione uniforme e una qualità superiore.

Che siate principianti o esperti nel campo della stampa 3D, la stampante KP3S Pro S1 è in grado di soddisfare le vostre esigenze. Al momento si acquista con i 40 dollari di sconto grazie al codice VIPCG.

Per acquistarla cliccate direttamente qui.