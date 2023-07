Tutte le nuove emoji disponibili con iOS 16.4 e le novità in arrivo con iOS 17

Il 17 luglio di ogni anno viene celebrato il World Emoji Day, una giornata dedicata all’importante ruolo che le emoji svolgono nella nostra comunicazione digitale. Per chi non crede nel potere delle emoji, sappiate che secondo recente Cassazione, un pollice in sù può equivalere ad una firma sul contratto. Ad ogni modo, abbandonando l’ambiente giuridico, le emoji sono ormai entrata e far parte del quotidiano di ciascun utente.

Secondo le statistiche, oltre il 92% della popolazione utilizza le emoji sui propri smartphone, rendendole parte integrante del linguaggio quotidiano. L’importanza delle emoji viene anche sottolineata dai diversi sistemi operativi per smartphone.

Con ogni nuova versione degli OS mobili, vengono introdotte nuove emoji per arricchire ulteriormente il repertorio. Recentemente, con il rilascio di iOS 16.4, sono state introdotte 21 nuove emoji, ampliando la varietà di simboli disponibili.

Tra queste, nuove varianti di colori per il cuore, come il blu, il grigio e il rosa, così come la “shaking face”, la medusa, una mano che si dà il cinque, un ventaglio, un fermaglio per i capelli, lo zenzero, un flauto e persino il Khanda, simbolo della fede Sikh.

Non solo emoji

Cine sappiamo già da tempo, Apple ha voluto espandere e approfondire il tema delle emoji, tanto spazio alle Memoji, avatar personalizzabili che consentono di creare un personaggio virtuale che riflette un determinato aspetto e personalità. Le Memoji possono essere inviate tramite Messaggi e FaceTime, aggiungendo un tocco di personalità alle conversazioni digitali.

Con iOS 17…

La nuova versione di iOS 17 promette di portare ulteriori miglioramenti nell’esperienza di utilizzo delle emoji. Tra le novità in arrivo in autunno ci sarà un’esperienza rinnovata con gli adesivi per le emoji, che permetteranno di arricchire i messaggi con divertenti illustrazioni. Inoltre, sarà possibile creare Live Stickers a partire dalle foto, sollevando i soggetti dallo sfondo e rendendoli protagonisti di adesivi animati.

Proprio nella giornata mondiale delle emoji è importante notare come l’evoluzione delle emoji e delle Memoji dimostra quanto siano diventate parte integrante della comunicazione digitale di tutti i giorni. Oltre ad aggiungere colore e emozioni alle nostre conversazioni, queste rappresentazioni visive si stanno trasformando in strumenti di espressione personale sempre più sofisticati.

In occasione del World Emoji Day è davvero doveroso riflettere sull’impatto che queste piccole immagini hanno avuto sul modo di comunicare di chiunque: dalle conversazioni informali, a quelle più formali, che si estendono talvolta anche all’ambito lavorativo.

Insomma, oggi si celebra il World Emoji Day che mira ad apprezzare il “potere” di queste simpatiche e versatili rappresentazioni visive, che hanno ormai soppiantato nella vita di tutti i giorni classiche frasi o modi di dire.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di emoji sono disponibili a partire da qui.

A questo indirizzo una curiosa guida su come scrivere automaticamente le emoji su Mac.