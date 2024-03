Kingston, le unità SSD i-Temp supportano temperature operative più ampie per ambienti estremi

Kingston Digital Europe ha annunciato di aver sviluppato una linea di unità a stato solido “Industrial Temp” indicate come appositamente pensate per i costruttori di sistemi e i progettisti che richiedono un intervallo di temperature operative più ampio per gli ambienti estremi.

Queste unità SSD sono indicate come concepite per dispositivi quali chioschi self-service, segnaletiche digitali, robot, punti vendita (POS), oltre che per impieghi militari e agricoli.

Il supporto delle interfacce SATA consente ai drive SSD Industrial di offrire capacità da 128 GB a 1 TB, sostenendo temperature di esercizio di classe industriale (da -40 °C a 85 °C), così da risultare utilizzabili in tutti gli ambienti, dotati o meno di controllo climatico.

Gli SSD SATA i-Temp di Kingston sono disponibili nei formati da 2,5″ e M.2 2280 per offrire controller SATA 3 da 6Gbps con funzionalità di livellamento dell’usura e garbage collection automatizzati, oltre a garantire altre funzionalità di gestione essenziali NAND Flash.

L’integrazione della memoria Flash 3D NAND di nuova generazione ad alta velocità li rende una soluzione ideale per la sostituzione dei tradizionali drive HDD, rispetto ai quali garantiscono maggiore affidabilità e “prestazioni fino a 20 volte superiori”.

Il produttore riferisce che tutti i componenti del controller e della NAND di livello industriale vengono accuratamente controllati e testati al fine di certificarne il corretto funzionamento.

Il progetto ha previsto l’impiego di un firmware dedicato, in grado di garantire la gestione termica tramite le funzioni di “throttling” e, in caso di necessità, di “shutdown” controllato a protezione dei dati.

“Costruttori di sistemi e clienti finali hanno la tranquillità di sapere che la gestione del ciclo di vita prevede una distinta materiali controllata e un codice firmware bloccato”, spiega Kingston. “Il drive SSD approvato nella fase di inizio progetto non subirà variazioni e sarà lo stesso identico che potrà essere acquistato in futuro. Inoltre, in caso di necessità, viene fornito un supporto per la modifica del prodotto e la notifica della fine del ciclo di vita, nonché risorse per l’ingegneria e l’analisi dei guasti”. I prezzi non sono stati indicati.