SSD compatto Kingston XS1000, vince il Red Dot Award e diventa rosso

Se vi eravate persi la presentazione del Kingston XS1000, la recente vittoria del premio Red Dot Award è una buona occasione per ricordare le caratteristiche esclusive di questo SSD esterno, unanimemente considerato uno dei migliori lanciati sul mercato nell’ultimo anno.

Qualche mese fa infatti questo disco è stato insignito del premio Product Design 2024 dal sopracitato concorso, che ricordiamo essere stato istituito nel 1955 e ritenuto oggi uno dei più prestigiosi al mondo. La vittoria è resa speciale anche dal fatto che a questa gara partecipano ogni anno più di 20.000 prodotti provenienti da quasi 60 paesi in tutto il mondo.

Ecco perché l’azienda, per festeggiare la vittoria, ha deciso di lanciare sul mercato una nuova variante di colore per il disco: rosso, appunto per richiamare nome e logo del concorso da cui è uscito vincitore.

Le specifiche tecniche rimangono le stesse dell’anno scorso, ovvero una portabilità estrema data dal peso di poco inferiore ai 29 grammi per un volume di circa 7 x 3 x 1,5 centimetri, l’interfaccia USB 3.2 Gen 2 che fa viaggiare i dati fino a 1.050 MB/s in lettura e 1.000 in scrittura, e una capacità di archiviazione disponibile in tagli da 1 o 2 TB.

Disponibilità e prezzi

Qui invece approfittiamo per ricordare il costo delle due unità, di 109,99 € per la versione da 1 TB e 180,99 € per quella invece con 2 TB di spazio, e il fatto che la nuova versione con scocca di colore rosso è già disponibile anche su Amazon.

Vi ricordiamo infine che le memorie Kingston sono tra quelle di maggior successo. Pensate che l’anno scorso le più spedite in tutto il mondo erano proprio le sue.

