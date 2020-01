La FCC ha autorizzato l’uso commerciale della banda dei 3.5GHz: iPhone già pronti

La Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense incaricata degli usi dello spettro radio (incluse trasmissioni radio e televisive) ha autorizzato la commercializzazione dei servizi “OnGo”, nella banda dei 3.5GHz, in altre parole la gestione della condivisione dello spettro, soluzione che negli USA è nota come Citizens Broadband Radio Service (CBRS).

Globe Newswire spiega che “OnGo”, il marchio commerciale ideato dalla CBRS Alliance, è il riferimento ad una serie di soluzioni che consentono di gestire in modo dinamico la condivisione delle risorse spettrali con vantaggi per gli attuali e futuri servizi wireless e nella capacità di gestione delle reti 4G e 5G.

Prima della commercializzazione, la banda dei 3.5GHz era usata unicamente da un manipolo di entità governative, incluso il Dipartimento della Difesa. La nuova disposizione permette alle agenzie governative di ottenere accesso immediato ad asset wireless e allo stesso tempo aprire importanti porzioni di spettro per uso pubblico.

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max sono già compatibili con la banda CBRS dei 3.5GHz e dovrebbero evidenziare miglioramenti in termini di performance appena i servizi OnGo saranno attivati sulle reti commerciali.

Tra gli altri dispositivi compatibili abbiamo Google Pixel 4, Motorola 5G Moto Mod, Samsung Galaxy S10, LG G8 ThinQ e OnePlus 7 Pro

OnGo offre un approccio innovativo per massimizzare la banda larga mobile mettenodo la potenza delle reti wireless nelle mani di coloro che vogliono potenziare ed espandere le opportunità di business.

HA opzioni quasi illimitate per una maggiore personalizzazione e consente agli utenti di adattare le reti a una serie specifica di esigenze, come applicazioni Private LTE, host neutri e IoT industriale, fornendo al contempo protezione degli investimenti come prima soluzione di fascia media per 5G.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.