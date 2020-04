La GSMA condanna gli attacchi ai ripetitori 5G

Polizia e autorità antiterrorismo stanno indagando sugli incendi dolosi appiccati ai ripetitori di segnale per cellulari nel Regno Unito. GSMA (Global System for Mobile Communications) – associazione che rappresenta migliaia di operatori e aziende che operano a vario titolo nel campo della telefonia mobile – condanna questi atti di violenza, studiati per indebolire le reti di telecomunicazioni britanniche in questo momento di emergenza.

“Il nostro obiettivo come GSMA è sfruttare il potere della connettività, per la piena crescita di persone, industria e società”, scrive l’assocazione. “Dobbiamo essere uniti nella lotta contro il virus COVID-19 e combattere le fake news e le azioni violente che vedono un nesso tra la tecnologia 5G per le telecomunicazioni e la diffusione del virus. Si tratta di una campagna di disinformazione che sta incitando alla paura, all’aggressione e agli atti vandalici sia contro questa infrastruttura essenziale, sia nei confronti degli addetti ai servizi basilari di manutenzione, che garantiscono la connessione dei servizi pubblici e la tenuta dell’economia nel Regno Unito”.

Stephen Powis, responsabile nazionale del servizio sanitario britannico, ha rilasciato numerose interviste ai media in cui ha dichiarato: “La storia del 5G è completamente e totalmente assurda e insensata, in assoluto il peggior tipo di fake news”.

La GSMA chiede ai colossi del web, ai provider di contenuti e alle piattaforme dei social media di accelerare gli sforzi per eliminare le fake news che mettono in relazione il 5G con la diffusione del virus COVID-19. Full Fact, organizzazione britannica indipendente dedicata al fact-checking delle notizie, ha confermato che non vi è alcuna connessione tra il 5G e il virus COVID-19. “Esortiamo inoltre i governi di tutto il mondo”, riferisce ancora GSMA, “a intervenire prontamente contro la disinformazione, il vandalismo e le minacce contro i tecnici direttamente impegnati nel settore delle reti mobili”.

“L’industria delle telecomunicazioni è impegnata senza sosta per supportare e garantire la disponibilità dei servizi sanitari, di emergenza e scolastici, nonchè il funzionamento delle imprese e la connessione di famiglie e amici”, ha dichiarato Mats Granryd, direttore generale della GSMA, “È deprecabile che un’infrastruttura necessaria per le comunicazioni venga attaccata sulla base di affermazioni palesemente false. Chiediamo con forza a tutti di fidarsi delle autorità sanitarie e di contare sul fatto che la tecnologia delle comunicazioni è sicura. Non vi è alcun legame tra il 5G e il virus COVID-19”.

Lo scorso mese un osservatorio internazionale indipendente ha confermato che non vi sono rischi per le persone, inclusi i bambini, derivanti dall’esposizione alle frequenze radio generate dalle reti mobili, 5G incluso . La Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha preso in esame un’altra ricerca ventennale, con risultati che hanno confermato le precedenti rassicurazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.