In streaming Apple e Youtube l’evento “One World: Together At Home” per i fondi contro il Coronavirus

Apple e altre piattaforme trasmetteranno tra il 18 e il 19 aprile “‘One World: Together at Home’, concerto promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus e che solo la scorsa settimana ha già permesso di raccogliere 35 milioni di dollari.

Tre i conduttori: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert e tanti gli ospiti, a partire da Elton John e Lady Gaga, performance di Lizzo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, ma anche Alanis Morissette, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Idris Elba, John Legend, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas e Stevie Wonder.

Apple trasmetterà l’evento in streaming – che si svolgerà il 18 aprile, inizierà (ora italiana) alle 2 di notte, in collaborazione con le emittenti televisive ABC, NBC, ViacomCBS Networks, iHeartMedia. In Canada l’evento sarà disponibile su varie piattaforme; nel Regno Unito verrà mandata in onda sulla BBC One. Oltre a quella di Apple, il concerto sarà visibile sulle piattafrome di Alibaba, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

.@LadyGaga, @Eltonofficial, @Lizzo, and more are standing in solidarity with us and the @WHO to support global response efforts to the coronavirus. Join us on April 18 for One World: #TogetherAtHome and take action now 👉https://t.co/QMSMOngS2h pic.twitter.com/dpPYhmIEF1 — Global Citizen (@GlblCtzn) April 6, 2020

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente il concerto promosso dall’OMS ma il nome della Mela è indicato nel comunicato stampa diramato per l’occasione e in passato eventi speciali sono stati visibile da Apple TV e Apple Music.

La trasmissione in streaming del concerto è solo l’ultima di tutta una serie di iniziative intraprese da Apple per contribuire nella lotta al virus Sars-CoV-2.

