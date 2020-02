La lampada da scrivania Xiaomi Philips con doppio fascio di luce che si prende cura degli occhi in sconto a 74,72 euro

Quanto volessero acquistare una lampada da tavolo dal design moderno, ma che allo stesso tempo sia in grado di prendersi cura della vista dell’utente, allora potranno certamente fare attenzione alla Xiaomi PHILIPS Smart Eyecare. Non è solo una semplice lampada da tavolo, ma anche un vero e proprio must per il comfort degli occhi. Al momento si acquista in offerta lampo a 74,72 euro, direttamente a questo indirizzo.

La principale caratteristica di questa lampada è quella di prendersi cura degli occhi dell’utente. Questo perché la lampada è stata progettata per non abbagliare l’utente e creare il giusto ambiente per leggere o lavorare. Ha un design a doppia sorgente luminosa, così da assicurare agli occhi di avere sempre la luce giusta per l’attività che si sta svolgendo. Propone un fascio di luce a inondazione uniforme, con una illuminazione grandangolare da 90 cm di diametro in base allo standard 50034-2004, che ottimizza la luce quando si lavora o si legge, così da massimizzare il comfort per gli occhi in qualsiasi circostanza. Si tratta di una lampada intelligente, che utilizza un algoritmo di calibrazione della luce brevettato e curva proprio sul fascio di luce per offrire un’illuminazione più piacevole.

Offre anche un controllo smart, dato che questa lampada può essere facilmente abbinata all’app Mi Home e supportare così gli smartphone Android e iOS, potendola controllare da smartphone. Si può anche usare come luce notturna intelligente, con un sensore che permette, in base alla luminosità ambientale, di passare automaticamente alla modalità luce notturna, dove basterà toccare qualsiasi tasto per accenderla.

Ha un design elegante, naturalmente moderno e minimale, come da tradizione Xiaomi, dal colore bianco, così da risultare assolutamente neutra ed essere adattata, e adattabile, a qualsiasi ambiente, oltre che domestico, anche lavorativo.

Pesa circa 1 kg, quindi si tratta di una lampada molto stabile, con dimensioni di 18 x 46,40 x 43,60 cm.

Al momento si acquista in offerta lampo direttamente a questo indirizzo a 74,72 euro.