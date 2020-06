La miniera d’oro dei giochi per iOS: portano ad Apple 13 milioni di dollari al giorno

13 milioni di dollari di entrate al giorno. Questa la cifra che Apple guadagna grazie ai migliori 10 giochi disponibili su App Store. Secondo un’analisi dell’azienda di analisi dell’andamento dei mercati Finbold resa nota poche ore fa, sembrerebbe che Fortnite sia una vera e propria miniera d’oro: il gioco genererebbe circa 2,75 milioni di dollari al giorno.

Le entrate considerate riguardano le app a pagamento, gli acquisti in-app e le entrate pubblicitarie derivanti dalle app gratuite.

Incassi stellari, legati probabilmente alla crescente popolarità dei giochi per smartphone gratuiti e finanziati con la pubblicità all’interno del gioco stesso, come le pubblicità video da visualizzare per sbloccare i contenuti di un gioco. Sempre più sviluppatori stanno, infatti, vendendo spazi pubblicitari per ottenere guadagni con i propri giochi.

Secondo a Fortnite sarebbe Roblox, con entrate per 2,40 milioni di dollari, e terzo Pokemon Go, il gioco in realtà aumentata, con 1,86 milioni di dollari. Appena fuori dal podio, al quarto posto c’è Coin Master con 1,80 milioni di dollari, al quinto posto Candy Crush Saga con 1,42 milioni di dollari e al sesto posto Clash of Class, con rendimenti per 0,94 milioni di dollari.

Settimo, ottavo e nono in classifica sono COD: Gardenscapes (0,84 milioni di dollari), Mobile (0,69 milioni di dollari) e Homescapes (0,35 milioni di dollari). Al decimo posto della classifica pubblicata da Finbold si colloca invece Boon Blast, con entrate giornaliere di 0,24 milioni di dollari.