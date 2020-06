Widget con iOS 14 e iPadOS 14: basta un colpo d’occhio per avere tutte le informazioni

Un colpo d’occhio allo schermo del proprio iPhone è sufficiente per avere alcune informazioni. Se da sempre questa è la funzione dei widget, oggi con i widget con iOS14 e iPadOS 14 sono cambiati molto: sono più belli, permettono di visualizzare più dati e hanno dimensioni diverse. Durante la diretta della WWDC 2020 del 22 giugno 2020 ne hanno parlato, in particolare, Craig Federighi, vice president of Software Engineering, e Josh Shaffer, Director Swift Frameworks, illustrando le novità di iOS 14 e iPadOS 14.

Apple, svelando l’anteprima di iOS 14 (in questo articolo tutto quello che c’è da sapere su iOS 14), ha introdotto per la schermata Home la novità della presenza dei widget dal nuovo design.

I nuovi widget mostrano le informazioni essenziali a colpo d’occhio e possono essere fissati, in diverse dimensioni, su qualsiasi pagina della schermata Home.

La widget gallery

Nella widget gallery l’utente può scegliere tra i widget disponibili e selezionarne la dimensione. Gli utenti potranno scegliere la dimensione più adatta alle proprie necessità per ciascun widget con iOS 14 e iPad OS 14.

Widget sulla schermata home

Facendo tap su un widget è possibile spostarlo nella schermata Home e trasformarlo così in un oggetto che occupa lo spazio di alcune app e rimane in maniera permanente – fino a che l’utente ne avrà bisogno – sulla schermata Home.

Lo Smart Stack

Gli utenti possono creare uno Smart Stack di widget, che sfrutta” l’intelligenza” integrata nel dispositivo per far apparire il widget giusto in base a ora, luogo e attività.

Lo Smart Stack può essere messo in alto e l’utente può far scorrere i vari widget che contiene e che è basato automaticamente sui gusti e sugli interessi degli utenti.

