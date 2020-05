La nuova linea 2020 di TV Hisense è arrivata in Italia

Dopo essere stati presentati in anteprima al CES di Las Vegas lo scorso gennaio, i nuovi modelli della linea 2020 di Hisense arrivano in Italia. I televisori disponibili nel nostro paese appartengono alle serie ULED U8 e U7 e Ultra HD 4K A75, A73, A71.

La serie di punta è l’U8, con modelli da 65 e 55 pollici. Montano un pannello 4K ULED con tecnologia Quantum Dot sviluppato per assicurare una resa cromatica immersiva e realistica, con contrasti elevati e dettagli definiti. Il merito è del nuovo processore Hi-View messo a punto da Hisense, in grado di elevare le prestazioni del 34% rispetto al modello precedente.

Il nuovo processore tra l’altro promette anche una migliore gestione del sistema di retroilluminazione del pannello, ottimizzata in maniera uniforme, con neri più profondi e bianchi più luminosi. La tecnologia Full Array Local Dimming offre così un’esperienza di visione dinamica, controllando in modo indipendente ciascun LED e lavorando sulle diverse intensità di contrasto contrasti, senza perdere la brillantezza dei colori. Il nuovo televisore può fare affidamento anche su una luminosità che arriva a 1000 nit (U8) per rappresentare al meglio tutti i dettagli anche nelle scene buie.

Su entrambe le serie U8 e U7 è presente la tecnologia Quantum Dot, in grado di riprodurre più di un miliardo di sfumature di colore e sono sia certificate nel rispetto degli standard visivi di ultima generazione (HDR 10+ e Dolby Vision HDR) che dotate di sistema di Upscaling Ultra HD, basato sull’Intelligenza artificiale, che migliora la qualità dei contenuti non realizzati in 4K.

Molto buono anche il comparto sonoro, caratterizzato da sistemi audio con i protocolli DOLBY ATMOS che creano la percezione di suono in movimento, un effetto circolare che rende l’esperienza audio immersiva di livello superiore. La serie U8, inoltre, è dotata di impianto JBL con soundbar frontale integrata.

Come dicevamo in Italia sono arrivati anche i TV Hisense delle tre serie UHD A75, A73, A71. Anche qui troviamo: ampia gamma cromatica grazie al wide color gamut (A75), tecnologia HDR e Upscaler Ultra HD. Tutti i modelli sono inoltre dotati delle avanzate tecnologie audio DTS Virtual: X / DTS Studio Sound per un audio a trecentosessanta gradi.

I nuovi televisori della linea 2020 di Hisense dispongono del nuovo sistema operativo VIDAA U4.0 che permette di accedere alle funzioni in modo ancora più semplice e intuitivo grazie a un’interfaccia migliorata e personalizzabile. L’ultima versione VIDAA offre inoltre un catalogo di contenuti esteso rispetto alle versioni precedenti.

In questa direzione vanno anche i tasti dedicati su telecomando ai principali servizi di streaming video. Oltre a Netflix, Rakuten, Youtube e Chili, sono stati aggiunti TimVision e in esclusiva per il mercato italiano Rai Play (confermato per le serie A75, A73 e A71 75”/70”). Piena anche la compatibilità con l’assistente digitale Amazon Alexa, al fianco del sistema di controllo facilitato tramite app smartphone dedicata RemoteNOW o con comando vocale da telecomando.

Infine, i TV Hisense ULED 4K Ultra HD sono sia certificati tivùsat per accedere gratuitamente a oltre 50 canali in HD e 4K che per ricevere i servizi Pay TV sul digitale terrestre utilizzando una tessera R2. Come dicevamo sono già sul mercato italiano, disponibili in queste configurazioni:

ULED:

UHD: