Samsung sta chiudendo le sue applicazioni di Realtà Virtuale dopo la fine di Gear VR

E’ ormai questione di (poco) tempo. Samsung sta chiudendo lentamente le sue applicazioni del servizio XR, e nei prossimi mesi non esisteranno più. Entro il 30 settembre il colosso chiuderà tutte le sue app VR, anche in conseguenza della “morte” di Gear VR.

Samsung è stata tra le prime a investire fortemente sulla tecnologia, e ha lavorato per renderla accessibile ai più. Adesso, Samsung ha già sospeso i caricamenti di video a 360 gradi e gli acquisti di video premium, e non implementerà ulteriori aggiornamenti. I dispositivi Oculus non supporteranno più l’app Samsung VR Video a partire dal 30 giugno e anche la società di proprietà di Facebook rimuoverà l’applicazione dal suo store.

Infine, Samsung disabiliterà tutti gli account utente XR ed eliminerà i loro dati il ​​30 settembre. Lo stesso giorno, i visori Samsung Gear VR e Windows Odyssey smetteranno di supportare l’app video VR dell’azienda. Anche i dispositivi Android smetteranno di supportare l’app mobile XR.

La scomparsa dell’ecosistema XR suona come un duro colpo per coloro che hanno ancora un Gear VR, ma la decisione di Samsung non è esattamente una sorpresa: si sta allontanando dal suo sistema VR basato su telefono già dal 2019.

La società, ad esempio, ha lanciato il Note 10 lo scorso anno senza il supporto al visore Gear VR. Inoltre, in occasione di un evento Oculus – Gear VR, il CTO della società CTO, John Carmack, aveva ammesso che dover usare e montare un telefono in un visore di realtà virtuale si era rivelato una barriera per una più ampia adozione da parte dell’utenza.

Addio Gear VR.