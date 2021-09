La nuova startup aerospaziale di Steve Wozniak

Il 71enne co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha pubblicato un tweet sibillino con il seguente testo: “Un’impresa privata aerospaziale sta nascendo, a differenza di altri”. Nel tweet c’è il link a un nuovo filmato caricato su YouTube che riguarda un’azienda denominata Privateer.

“Insieme andremo lontano”, recita la voce narrante del filmato. E ancora: “Siamo esploratori, siamo sognatori, capaci di correre rischi, ingegneri, astronomi. Siamo umani e tocca a noi lavorare insieme per fare ciò che è giusto e ciò che è bene”. Il motto del video è “The sky is no longer the limit” (un gioco di parole con l’espressione inglese “the sky’s the limit” (non ci sono limiti, letteralmente “il cielo è il limite”).

Lo stesso motto appare sul sito Privateer.com, seguito da due brevi frasi. “Siamo in modalità stealth” (invisibile, ndr), e “Ci vediamo all’AMOS a settembre 2021 di Maui, Hawaii”. AMOS è a quanto pare un riferimento alla Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference che si svolge dal 14 al 17 settembre a Maui, isola hawaiana.

Non sono al momento noti dettagli sull’azienda; lo scorso mese un sito che si occupa di stampa 3D ha riferito che l’azienda di Wozniak sembra usare una stampante in grado di sfruttare lega di titanio ad alta resistenza, facendo capire che la startup sia in qualche modo legata a progetti che riguardano la pulizia della spazzatura spaziale, rifiuti o, meglio, detriti abbandonati in orbita, risultato del disuso di satelliti in orbita, sonde, pannelli solari, razzi, frammenti, parti di navicelle e altri elementi ancora persi durante le varie missioni spaziali.

Privateer è solo l’ultima di varie aziende fondate o finanziate da Woz. Nel 2020 ha fondato Efforce, una nuova azienda che si occupea di tecnologia green e blockchain. Altra sua creatura è Woz U, una sorta di università online progettata per rendere l’istruzione tecnologica più accessibile a tutti.

Le notizie sul cofondatore di Apple, Steve Wozniak, si possono trovare in questa sezione dedicata al Woz da Macitynet.