Dentro Waze ora c’è il servizio di car sharing Enjoy di Eni

Migliorare il modo di muoversi in città: è questo l’obiettivo della nuova alleanza tra Waze ed Enjoy, il servizio di car sharing a rilascio libero realizzato da Eni che è stato da poco incorporato nell’applicazione di Waze, permettendo così di iniziare il noleggio, impostare il percorso più veloce e ricevere informazioni sulla viabilità in tempo reale da una sola applicazione.

Come funziona

Basta scaricare l’app di Waze, iniziare il noleggio tramite l’app di Enjoy, fare tap sull’icona di Waze presente sulla mappa di Enjoy, impostare il tragitto (a voce o manualmente) e seguire il percorso prestando attenzione alle informazioni che verranno fornite fino all’arrivo a destinazione.

In qualsiasi momento, sarà possibile tornare alla schermata di noleggio facendo tap sull’icona di Enjoy presente sulla mappa di Waze.

Dove opera Enjoy

Il servizio Enjoy, nel momento in cui scriviamo, conta oltre 950.000 iscritti ed è attivo nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Dall’apertura del servizio, nel dicembre 2013, sono stati effettuati più di 22 milioni di noleggi. A Milano, la flotta Enjoy è composta da 1.000 Fiat 500 e 20 Fiat Doblò.

Cos’è Waze

Ricordiamo che Waze è un’applicazione di navigazione che vive grazie alla collaborazione tra gli utenti: le loro costanti e massicce segnalazioni consentono infatti al sistema di rilevare i tratti in cui il traffico si intensifica lungo il percorso e suggerisce in tempo reale il miglior itinerario alternativo.

La community di quelli che la società chiama “Wazer” può contribuire ai dati stradali editando le mappe per migliorare il modo in cui ci spostiamo nel mondo. In questo modo l’azienda può perfino istituire partnership con municipalità ed enti di trasporto per ridurre il traffico e la congestione stradale implementando le odierne infrastrutture e allo stesso tempo impattando sulla pianificazione delle città.

Potete accedere ai servizi di Waze scaricando l’app per iPhone e per Android oppure visionando direttamente la Mappa LIVE dal sito ufficiale.