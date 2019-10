L’app YouTube aggiunge il supporto ai video HDR su iPhone 11 Pro e Max

I video YouTube in HDR sono fruibili dall’app per iOS anche su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. L’ultima versione dell’applicazione ha infatti aggiunto il supporto ai nuovi modelli di iPhone ad esclusione di iPhone 11 che, della serie 2019, è l’unico ad avere uno schermo di tipo LCD (il display dei due top di gamma è invece un OLED).

Lo stesso supporto ai video HDR su iPhone era stato già aggiunto all’app di YouTube nel maggio del 2018 per iPhone X, il primo degli iPhone di Apple ad utilizzare uno schermo di tipo OLED. Nel settembre successivo, in concomitanza con la commercializzazione di iPhone XS e iPhone XS Max, l’app di YouTube aggiunse il supporto ai video HDR anche per questi ultimi.

Se avete un iPhone con schermo OLED e avete aggiornato l’applicazione di YouTube all’ultima versione e volete sapere se state visualizzando un video in HDR non dovete far altro che cliccare sul simbolo contrassegnato dai tre puntini: è visibile nell’angolo in alto a destra nell’interfaccia dell’app YouTube, infine spuntare l’opzione HDR nel caso non lo fosse.

Su YouTube i video HDR non mancano, anzi: per chi desidera mettere subito alla prova sul proprio iPhone 11 Pro un filmato HDR qui di seguito ne riportiamo uno:

Come dicevamo sono esclusi tutti gli iPhone che dispongono di uno schermo LCD, quindi iPhone 11, iPhone XR (e precedenti) e tutti gli iPad attualmente in commercio. L’app YouTube si scarica gratis da questa pagina di App Store.

