Segui la festa delle Offerte di Primavera Amazon con macitynet.it

Anche quest’anno Amazon ha fatto partire la sua Festa delle Offerte di Primavera una maratona che quest’anno passa dai 3 ai 5 giorni, dal 20 al 25 marzo con sconti fino al 40% per centinaia e centinaia di prodotti in tutte le categorie.

Macitynet sta seguendo le offerte più interessanti con aggiornamenti che illustrano da vicino i prodotti che ritiene piu’ vantaggiosi e utili per la platea di utenti. Trovate così segnalazione di singole occasioni e di gruppi di sconti anche per intere gamme per i singoli brand.

Tutte le segnalazioni vengono raccolte in una apposita pagina dedicata all’evento ma utilizziamo come di consueto anche i nostri canali Telegram dedicati alla tecnologia e quello Oltre Tech che coinvolge settori come l’abbigliamento, le utilità per la casa, il fai da te e il gioco.

In quello che è una una sorta di Black Friday primaverile è lecito aspettarsi che le migliori offerte andranno a ruba sopratutto per i prodotti WOW ed è per questo che Macitynet anche quest’anno seguirà l’evento pubblicando costantemente articoli che si incastreranno tra una notizia e l’altra, in modo da non perdere troppo tempo tra il lancio della promozione e la segnalazione ai nostri lettori.

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web e a questa pagina che riassume le offerte principali per categoria. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.

Le offerte di Primavera più interessanti pubblicate su macitynet

Prodotti Apple

MacBook Pro 14 M3 al minimo di Amazon, solo 1.829 € anche a rate senza interessi

al minimo di Amazon, solo 1.829 € anche a rate senza interessi MacBook Pro 14 M3 da 1 TB in sconto del 18%, minimo di sempre

in sconto del 18%, minimo di sempre iPhone 13 mini 128 GB a solo 649 €, minimo di sempre

Accessori iPhone e iPad

Accessori e Software Mac e PC

Smartphone e accessori

Memorie e SSD

SSD SanDisk Extreme 2 TB , solo 183,89 €

, solo 183,89 € Il disco-mostro WD Elements da 22 TB a soli 467,99 euro

a soli 467,99 euro Sandisk sconta HD, SSD, memorie Flash, microSD e per iPhone

sconta HD, SSD, memorie Flash, microSD e per iPhone SSD Crucial X9 da 4 Tb a solo 259,99€

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Fotografia digitale in sconto con Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic

Dji Mini 3 combo a 539 €

combo a 539 € Prezzo scontato per lo Yeti Blue Mic solo 99 €

Audio, Video, TV

Smart Home, Casa e Giardino

Oral-B sconta spazzolini e accessori

sconta spazzolini e accessori Friggitrice Xiaomi Smart Air Fryer Pro a 85,49 €

a 85,49 € Keter sconta casette e arredi in resina

sconta casette e arredi in resina I migliori barbecue Weber in sconto

in sconto Lavori in casa facili con l’avvitatore Bosch IXO 42,99€

Homekit e Matter

Il vostro citofono con Ring Intercom diventa smart a 47 €

diventa smart a 47 € Videocamera Blink outdoor a 49,00 € invece che 99,99 €

Pulizia smart della casa

iRobot Braava Jet M6 lava i pavimenti mentre voi riposate a 399€

lava i pavimenti mentre voi riposate a 399€ Robot Dreame L20 Ultra Complete , forza della natura a 1049€

, forza della natura a 1049€ Il robot Xiaomi Robot Vacuum E12 a 135,43 euro

a 135,43 euro Sconto a 479€ per Roborock S8 Pro, robot che lava e aspira come nessun altro

Elettrodomestici grandi e piccoli

-La De Longhi Perfetto Magnifica S, solo 249 €

Sport, Salute, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Videogiochi e console

Prodotti Smart e servizi a marchio Amazon