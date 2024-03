Tutti i prodotti Eufy in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Le offerte della Primavera Amazon coinvolgono anche le telecamere Eufy. Il brand è ormai noto per le sue periferiche relative alla sicurezza smart domestica. Ecco tutti gli sconti del marchio presenti attualmente su Amazon.

Per chi no lo sapesse, Eufy è un marchio di Anker dedicato alle periferiche per una casa intelligente. In primis, il brand è noto per le sue telecamere di sicurezza e per i bundle contenenti hub e telecamere. Tra le peculiarità di alcune di queste periferiche vi è la batteria integrata, che permette un’autonomia invidiabile, che nella maggior parte dei casi consente di caricarle praticamente una o due volte l’anno.

Tra le prime camere in sconto c’è la telecamera 2C con visione notturna e impermeabilità IP65, oltre alle telecamere indoor 2K motorizzate, con possibilità di pan e tilt, per una visione completa della stanza, da controllare naturalmente anche da remoto.

Tra gli ultimi modelli è disponibile in sconto anche la eufy Security Indoor Cam S350, che propone due telecamere, risoluzione 4K UHD con zoom 8× e PTZ a 360°, ideale da utilizzare come baby monitor o telecamera per animali domestici, senza ovviamente rinunciare alla sicurezza domestica.

In sconto anche la eufy Security eufyCam S330 (eufyCam 3), telecamera wi-fi da esterno con pannello solare, risoluzione 4K e che necessità di HomeBase 3 per il corretto abbinamento.

Tutte le offerte Eufy su Amazon le trovate direttamente a questo indirizzo:

A 195,99 € invece di 279,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 169,99 € invece di 269,99 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 99,00 € invece di 196,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

A 159,99 € invece di 199,99 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

A 329,99 € invece di 459,99 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 149,99 € invece di 199,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 159,00 € invece di 249,00 € | sconto 36% – fino a 25 mar 24

A 99,99 € invece di 129,99 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

