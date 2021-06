Amazon Prime Day Show regala eventi musicali il 17 e 18 giugno

Prime Day non è solo la giornata degli sconti su Amazon: è anche l’occasione per assistere a eventi musicali in streaming offerti a tutti dal gigante dell’e-commerce. Il 17 e 18 giugno sulla piattaforma TV di Amazon saranno il Prime Day Show e il Prime Day Live: una due giorni di musica, con artisti del calibro di Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, cui si potrà partecipare direttamente da casa propria. Un regalo musicale, a pochi giorni dal Prime Day 2021, la giornata di sconti riservati agli utenti Amazon Prime che si terrà il 21 e 22 giugno 2021.

Il Prime Day Show prevede appuntamenti pensati per gli appassionati di musica di tutto il mondo: un evento musicale in tre parti, disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno. Ospiti attesi del Prime Day Show saranno Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. Tutti e tre gli episodi – ciascuno della durata di circa 25 minuti – si potranno vedere per 30 giorni, con o senza abbonamento Prime.

Il Prime Day Live, invece, si terrà il 18 giugno a partire dalle 18.30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull’app Amazon Music. Il programma musicale avrà come ospiti Gaia e I Pinguini Tattici Nucleari, in un evento live streaming condotto da Victoria Cabello.

«Lavorare con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, per portare in vita la loro musica attraverso questa esperienza fantastica è stato incredibile» dichiara Ryan Redington, VP Music Industry di Amazon Music. «Vedere questi artisti di fama mondiale creare tre show dal più profondo della loro immaginazione è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto sinora. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con i fan per celebrare questi tre straordinari artisti e il Prime Day».

«Questi artisti iconici non hanno solo rotto gli schemi nella musica ma sono anche narratori ispirati, creatori di cultura e visionari» dice Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. «Siamo emozionati di collaborare con Billie, H.E.R. e Cudi per portare questi eventi speciali, autentici e profondamente personali, ai fan di tutto il mondo per celebrare il Prime Day».

Gli ascoltatori di Amazon Music possono accedere alla playlist ufficiale Prime Day Show, oppure chiedere «Alexa, suona la playlist del Prime Day Show» per riprodurre gli ultimi successi di Billie Eilish, H.E.R e Kid Cudi. L’evento Prime Day Show sarà disponibile anche su Twitch.

