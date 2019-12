Le app del decennio, le più scaricate e quelle che hanno fatturato di più

Qualcuno lo ha già definito il decennio di iPhone perché la rivoluzione mobile è partita dallo smartphone di Apple, seguito poi da Android, portando gli smartphone nella vita quotidiana di milioni di persone: non può così mancare la classifica delle app più scaricate.

In realtà le classifiche stilate in base ai dati raccolti da App Annie non riguardano solamente le app più scaricate in assoluto negli anni che vanno dal 2010 alla fine del 2019, ma rivelano anche i giochi più gettonati, infine app e giochi che più hanno fatturato negli ultimi 10 anni. In questo articolo riportiamo alcune grafiche pubblicate dalla società specializzata in strumenti di marketing e rilevazioni in campo app e mobile.

Il vero fenomeno delle app del decennio è senza dubbio Facebook perché ben 4 delle prime 10 app più scaricate sono i social creati o acquisiti nel tempo dal colosso di Mark Zuckerberg: al primo posto Facebook seguito da Facebook Messenger, al terzo WhatsApp e al quarto posto il social della fotografia Instagram. La classifica è completata da Snapchat quinto, Skype sesto, TikTok, UC Browser, YouTube e Twitter al decimo posto.

Invece nelle app del decennio in termini di fatturato domina su tutti Netflix seguito al secondo posto dall’app di appuntamenti Tinder. In questa graduatoria brillano le app di streaming audio e video, inclusi i servizi di musica in streaming. Ancora più varietà di sviluppatori e sorprese nelle classifiche delle app del decennio relative ai videogiochi.

I 10 giochi più scaricati sono: Subway Surfers, Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing, Minion Rush, Fruit Ninja e 8 Ball Pool.

Il più scaricato in assoluto è Subway Surfers spinto dal grande successo riscosso in India dove si sono registrati il 15% di tutti i download tra iPhone e Android. I fenomeni Clash of Clans e Candy Crush Saga sono le uniche due app che compaiono sia al top di quelle più scaricate che di quelle che hanno generato più fatturato.

Non a caso il decennio di iPhone è anche quello che segna una formidabile crescita dell’economia mobile. Rispetto all’anno precedente il 2019 secondo App Annie segna una crescita del 5% nei download e del 15% nella spesa degli utenti, una tendenza che si prevede proseguirà anche nel 2020. L’immagine di apertura articolo è di Apple.

