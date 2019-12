Regali di Natale Homekit e Airplay 2? Ecco le offerte di tado°, eve, Netatmo, Arlo, Logitech, Xiaomi, Sonos, LG

Il periodo pre-natalizio porta sempre ottimi sconti su dispositivi Homekit basati su Bluetooth e Wi-Fi e in grado di espandere l’ecosistema Apple basato su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch che ha come gateway domotico Apple TV.

Macitynet vi mostra le offerte attualmente in corso: alcune scadono nella giornata di oggi 15 Dicembre, altre il 16 ed altre più avanti: in ogni caso vi consigliamo di ordinarle il prima possibile sia per i regali natalizi sia per eventuali installazioni da fare durante le vacanze.

Vi ricordiamo che Macitynet ha una ampia sezione dedicata ad Homekit con segnalazione di prodotti, tutorial e news su tutti i prodotti e sistemi compatibili.

Nell’elenco qui sotto abbiamo aggiunto anche i TV di LG (con soundbar abbinata in offerta) che sono compatibili anche Homekit e Airplay 2 e i sistemi audio di Sonos per Airplay 2 in grado di realizzare sistemi surround, stereo e multistanza perfettamente integrabili con i prodotti Apple.

Sensori

EVE Room – Monitoraggio della qualità dell’Aria Interna per rilevare VOC, Temperatura e umidità, Non Richiede Bridge, Nero (Apple HomeKit) In offerta a € 74,33 – sconto -26%

– fino al 16-dic-19

Eve Door & Window – Sensore di contatto wireless, Bluetooth Low Energy, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) In offerta a € 32,99 – sconto -17%

– fino al 16-dic-19

Eve Energy Interruttore e Misuratore di Energia Wireless con Bluetooth Low Energy In offerta a € 35,37 – sconto -29%

– fino al 16-dic-19

Eve Motion – Sensore di movimento wireless, impermeabilità IPX 3, Bluetooth Low Energy, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) In offerta a € 34,99 – sconto -30%

– fino al 16-dic-19

Eve Degree – Stazione meteo connessa per monitorare temperatura, umidità e pressione dell’aria, impermeabilità IPX3, display LCD, Bluetooth Low Energy, non richiede bridge, nero In offerta a € 55,99 – sconto -20%

– fino al 16-dic-19

Illuminazione

Eve Flare – Lampada LED portatile intelligente, resistenza all’acqua IP65 e ricarica wireless, non richiede bridge, bianco (Apple HomeKit) In offerta a € 74,21 – sconto -26%

– fino al 16-dic-19

Xiaomi Mi LED Smart Bulb White And Color Kit da 2 Lampadine, WiFi (Non Richiede HUB), Compatibile con Google Home, Alexa e Apple HomeKit, [Versione Italiana] E27, 10 W In offerta a € 42,99 – sconto -12%

– fino al 15-dic-19

Nanoleaf Aurora Smarter Kit 15 Pannelli LED RGBW, 16.7 Millioni di Colori, 2 W, con Modulo Aurora Rhythm In offerta a € 224,24 – sconto -36%

– fino al 16-dic-19

Nanoleaf Aurora Kit 9 Pannelli LED RGBW, 16.7 Millioni di Colori, 2 W, con Modulo Aurora Rhythm In offerta a € 169,99 – sconto 15%

– fino al 16-dic-19

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple HomeKit e Android. 10W Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 19,99 – sconto 60%

– fino al data non definita

Prese comandate

Eve Energy Interruttore e Misuratore di Energia Wireless con Bluetooth Low Energy In offerta a € 35,37 – sconto -29%

– fino al 16-dic-19

Termostati e valvole – Termoregolazione

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale In offerta a € 139,99 – sconto -22%

– fino al 14-dic-19

Tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a € 94,99 – sconto -27%

– fino al 22-dic-19

tado° Termostato Intelligente Prodotto Aggiuntivo, per il Controllo Multi-Stanza, Gestione del Riscaldamento, Compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a € 89,99 – sconto -31%

– fino al 22-dic-19

tado° Testa Termostatica Intelligente – Quattro Pack, prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento In offerta a € 199,99 – sconto -29%

– fino a 22-dic-19

tado° Testa Termostatica Intelligente – prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento In offerta a € 64,99 – sconto -18%

– fino al 22-dic-19

Telecamere e accessori

Logitech Circle 2 Telecamera Sorveglianza Domestica Interni/Esterni, Impermeabile, per Apple HomeKit, ChromeCast, 1080p HD, Obiettivo 180°, Memoria Crittografata 24h, Visione Notturna – Bianco In offerta a € 119,99 – sconto -43%

– fino al 27-dic-19

Arlo Pro2 VMS4130P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 1 Telecamera di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi – In offerta a € 209,99 – sconto -43%

– fino al 15-dic-19

Arlo Pro2 VMS4230P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 359,99 – sconto -42%

– fino al 15-dic-19

Arlo Pro2 VMS4430P-100EUS Kit Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, 4 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Sirena, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 609,99 – sconto -42%

– fino al 15-dic-19

Arlo VMA4400-100EUS Batteria Ricaricabile per Videocamera Arlo Pro Wireless HD, Bianco In offerta a € 41,99 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Arlo VMA4400C-100EUS Caricatore per Batteria Ricaricabile Arlo Pro, Bianco In offerta a € 36,74 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Arlo VMA4410-10000S Batteria Ricaricabile Originale per Videocamera Arlo Go, Bianco In offerta a € 36,74 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Arlo VMA4600-10000S Pannello Solare per Alimentazione e Ricarica Continua, Nero, Panel In offerta a € 52,49 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Televisori

LG 43UM7400 Bluetooth UHD Smart TV da 43 Pollici, Wi-Fi, 4K, Nero In offerta a € 369,00 – sconto -14%

– fino al 31-dic-19

LG SL7Y altoparlante soundbar 3.1 canali 420 W Black In offerta a € 349,00 – sconto -22%

– fino al 31-dic-19

LG TV NanoCell AI, 49SM8500PLA, Smart TV 49″, 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos, Alexa integrato In offerta a € 599,00 – sconto -20%

– fino al 31-dic-19

LG TV NanoCell AI, 55SM8500PLA, Smart TV 55″, 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos, Alexa integrato In offerta a € 749,00 – sconto -12%

– fino al 31-dic-19

LG TV OLED AI+ Soundbar, OLED55B9PLA + SL5Y, Smart TV 55″ , 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos + Soundbar SL5Y Digital Wireless Subwoofer 2.1 ch In offerta a € 1.349,00 – sconto -21%

– fino al 31-dic-19

LG TV OLED AI+ Soundbar, OLED65B9PLA + SL5Y, Smart TV 65″ , 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos + Soundbar SL5Y Digital Wireless Subwoofer 2.1 ch In offerta a € 1.999,00 – sconto -13%

– fino al 31-dic-19

Speaker (Airplay 2)

Sonos Beam Soundbar TV Smart, Compatibile con Alexa e Google Assistant Integrati, Nero In offerta a € 379,00 – sconto 15%

– fino al data non definita

Sonos Beam Soundbar TV Smart, Compatibile con Alexa e Google Assistant Integrati, Bianco In offerta a € 399,00 – sconto 11%

– fino al data non definita

Sonos Sub Subwoofer Wireless, Integrabile ai Sistemi Sonos, Nero Lucido (non homekit ma accoppiabile con Beam) In offerta a € 699,00 – sconto 10%

– fino al data non definita

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, Controllo Vocale Amazon Alexa, AirPlay e Google Assistant, Nero o Bianco In offerta a € 199,00 – sconto 13%

– fino al data non definita

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Nero o bianco In offerta a € 169,00 – sconto 15%

– fino al data non definita

