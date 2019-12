iPhone 11 Pro eliminato al primo giro nel test fotografico alla cieca

Elogiato dalla critica e considerato uno dei migliori camera phone oggi sul mercato, a sorpresa iPhone 11 Pro è eliminato al primo turno di un test fotografico alla cieca.

Il confronto è interessante perché invece del giudizio di esperti di fotografia e recensori questo concorso si basa sul voto degli utenti, chiamati a giudicare la qualità delle fotografie postate su Twitter, quindi compresse con qualità e risoluzione inferiori all’originale. La sfida all’ultima fotografia avviene completamente alla cieca, nel senso che in nessun caso vengono indicati marca e modello degli smartphone impiegati.

In questo articolo riportiamo il confronto tra i due scatti postati su Twitter, contrassegnati dalle lettere K e L. Il risultato a sorpresa di iPhone 11 Pro eliminato in base alla votazione degli utenti arriva dal contest di Marques Brownlee, noto youtuber statunitense.

Il pubblico non ha apprezzato la dominante blu nella foto K, anche se nella foto L spicca una dominante gialla. Ma soprattutto la foto K sembra un po’ piatta tra soggetto e sfondo, mentre il volto dello youtuber risulta più scuro e in ombra. Viceversa nella foto L il volto è più in luce: in generale sui social e in questo tipo di test hanno la meglio gli scatti più luminosi.

Non ci sono dubbi che iPhone 11 Pro possa fare molto meglio rispetto alla fotografia impiegata nel contest, in ogni caso il giudizio su qualità e apprezzamento di una immagine è sempre soggettivo e in questo casa il risultato è stato sfavorevole per iPhone 11 Pro eliminato al primo turno contro OnePlus 7T Pro. Al termine di tutti i confronti e delle foto pubblicate su Twitter, il voto degli utenti ha stabilito che il vincitore è Samsung Galaxy Note 10+ che macitynet ha recensito in questo articolo.

