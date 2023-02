Le batterie AAA che si ricaricano direttamente via USB-C

Se avete bisogno continuamente di batterie AAA, anziché comprare continuamente pacchi batterie potete acquistare delle pile ricaricabili e questo pack di 4 batterie che abbiamo individuato su Amazon ha la peculiarità di poter essere ricaricato tramite un particolare cave che da un capo integra un connettore di tipo A e dall’altro 4 connettori USB-C. Per il caricamento delle pile è possibile sfruttare un computer, l’alimentatore di un telefono, un power bank, caricatore per auto, ecc.).

Le 4 pile in questione sono d 750 mWh, supportano 1200 cicli di ricarica e consentono di risparmiare tempo e denaro (dopo 20 ricariche si ripagano da sole). Il produttore afferma che durano molto di più rispetto alle tradizionali batterie niMh e sono pronte per l’uso già dalla confezione.

Quando una batteria è carica, la ricarica si interrompe automaticamente. Sulle pile è presente un indicatore LED (sul connettore di tipo C): lampeggia quando è in carica; la luce rimane invece fissa quando il caricamento è stato completato.

La confezione include: 4 batterie ricaricabili, 1 cavo di ricarica 4 in 1 e la scatola per il trasporto. Gli usi possibili sono per le radio, torce, telecomandi, giocattoli, ecc.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon il kit in questione è venduto 25,44 euro.