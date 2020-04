Le mascherine di Blackview donate all’Italia sono arrivate

Vi abbiamo parlato di Blackview diverse volte sulle nostre pagine, ultimamente per le promozioni di smartphone rugged focalizzati sull’aspetto multimediale.

La società, però, in queste ultime settimane ha lavorato anche per far pervenire in Italia cinquantamila mascherine chirurgiche, per combattere il coronavirus. Sono arrivate in Italia e sono già state consegnate agli addetti agli aiuti. Ad accompagnare la spedizione una grande scritta sulla confezione: “Andrà tutto bene”.

Le mascherine, spiega la società, sono destinate ai professionisti medici e alle persone che necessitano di forniture mediche. Blackview ha anche donato mascherine alla Francia, Romania, Repubblica Ceca, Portogallo e altri paesi.

Ricordiamo che Blackview è un produttore cinese leader nei telefoni rugged, noto per la produzione di smartphone ultra resistenti con certificazioni di impermeabilità, a prova di caduta e antipolvere, adatte per ambienti difficili ed per le attività outdoor.

Si tratta di terminali studiati per sopravvivere in condizioni difficili e in ambienti manifatturieri, agricoli, industriali, senza cedere ai compromessi. Al momento la line up si compone dei seguenti terminali:

Blackview BV9900 Pro – Il telefono rugged termico più veloce al mondo;

Blackview BV9900 – robusto con fotocamera super;

Blackview BV9800 Pro – nato per avventurieri;

Blackview BV9600E – più spazio di archiviazione, nessun aumento di prezzo, rispetto a BV9600;

Blackview BV9100 – robusto con batteria monster da 13000 mAh;

