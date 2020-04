Nelle Mappe Apple si segnaleranno strutture per screening e tamponi

La struttura più vicina per lo screening del coronavirus? Ce la indicherà l’app Mappe di Apple. In base a quanto si apprende la società di Cupertino starebbe interrogando la comunità sanitaria al fine di raccogliere tutte le informazioni utili riguardo le strutture che attualmente dispongono di strumenti diagnostici per COVID-19.

L’obiettivo è quello di facilitarne il rintracciamento da parte degli utenti, che così potranno trovare il percorso più veloce per raggiungere la struttura evitando spostamenti inutili e al contempo contenendo così le eventuali possibilità di diffusione del contagio.

Per l’occasione, Apple ha creato una nuova pagina sul sito ufficiale che servirà alle aziende sanitarie dotate di strumenti diagnostici per COVID-19 a segnalare la propria posizione sulla mappa ed eventualmente allegare tutte le informazioni utili a tale scopo.

Dalla pagina è possibile scaricare un file CSV da riempire con tutte le informazioni necessarie per l’inserimento dell’azienda sanitaria nel servizio di mappatura come ad esempio il nome della struttura, l’indirizzo e il numero civico, gli orari di test e se è eventualmente richiesta la prenotazione di un appuntamento.

Una volta compilato, il modulo dovrà poi essere restituito ad Apple tramite la mail indicata nella pagina ed appositamente creata per processare tutte queste informazioni «Inviaci il tuo file utilizzando il tuo indirizzo email azienda: il nostro team lo esaminerà e, nel caso ce ne fosse bisogno, ti contatterà allo stesso indirizzo per eventuali delucidazioni. Ti preghiamo di non includere alcuna informazione email: inviando una email ad Apple automaticamente accetti il fatto che potremo contattarti».

Questo nuovo servizio offerto da Apple sarà inizialmente disponibile soltanto negli Stati Uniti. Al momento – spiega l’azienda – non è possibile fornire indicazioni precise sui tempi di risposta e di aggiunta delle strutture alle mappe di Apple, ma si sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le attese e le verifiche in modo da fornire un servizio quanto più completo e nel minor tempo possibile.