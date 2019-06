Le periferiche Razer ora sono disponibili anche in bianco

Razer svela i nuovi accessori e periferiche gaming ripensati nella edizione bianco. Lanciata nel 2017, la Mercury Collection è progettata per gli utenti PC o console più attenti alle mode, che desiderano un setup dal look pulito ed elegante.

Le finiture in grigio, argento e bianco opaco offrono infatti un tocco minimalista ai prodotti più famosi di Razer, assicurando il giusto mix di stile e prestazioni «I gamer richiedono la massima attenzione a stile e dettagli per i loro setup gaming» dichiara Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer «La Razer Mercury Collection trasforma l’esperienza di gioco con un look minimalista che non andrà mai fuori moda».

La Mercury Collection 2019 di Razer include il mouse wireless Razer Atheris, il mouse gaming Razer Basilisk, il tappetino Razer Goliathus Extended Chroma, la tastiera Razer BlackWidow Lite, la tastiera gaming Razer Huntsman, le cuffie gaming Razer Kraken, il controller per PS4 Razer Raiju Tournament Edition, il microfono Razer Seiren X e il supporto porta-cuffie Razer Base Station Chroma.