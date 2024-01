Le startup italiane al CES 2024

L’edizione 2024 del Consumer Electronic Show di Las Vegas, la più grande fiera di tecnologia nel mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio, vedrà 50 startup innovative italiane riunite nel padiglione organizzato dall’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

CES 2024 del CES torna a crescere dopo la pandemia: per l’edizione di quest’anno sono attesi più di 3500 espositori, un terzo in rispetto al 2023; tra le mille startup che saranno ospitate l’Eureka Park, l’area espositiva nel piano interrato dell’Hotel Venetian, 50 sono quelle provenienti dal nostro paese.

Tra gli stand delle startup italiane troveranno spazio tante soluzioni per rendere smart e a prova di futuro le case e le città, grazie all’automazione, alla sensoristica avanzata, a nuovi modi di concepire la mobilità, dalla logistica aerea al trasporto pubblico su strada modulare.

Sarà presentata un’intelligenza artificiale che diagnostica il cancro con un calcolo delle probabilità, un rivestimento per superfici che purifica l’aria e riduce lo smog, ma saranno presenti anche applicazioni di realtà aumentata e virtuale per l’apprendimento e lo studio del patrimonio culturale. E ancora le tecnologie Web3 e la blockchain che supportano l’agrifood tracciando le filiere, la gestione di documenti notarili, il marketing. Ultime, ma non per importanza, le innovazioni della salute smart, e i supporti all0accessibilità motoria e digitale: dalla biopsia virtuale dell’architettura ossea alle carrozzine self-driving per gli aeroporti.

3dnextech, AI4IV, Aindo, Aitem, Alba Robot, Alert-Genius, ARIA Sensing, ArtCentrica, Athics, Blockchain Italia, BrainWaves, Certy, Coderblock, Contents, Develop-Players, Domethics (CES Innovation Awards 2024 Honoree), EZ Lab Blockchain Solutions, Fifth Ingenium, Flywallet, Ganiga, Genuino, Hexagro, Innoitaly, Innova, It’s Prodigy, Kintana, Levante, Light On Your Side by Biovitae, M2Test, MyCulture, NExT, Partitalia, Powandgo, Protom Robotics, REair, SAM, Searcode, Skyproxima, SnapAll, Sport Business Lab Consultancy, Sunspeker, Tecnojest, The Meter, The Nemesis, The Thinking Clouds, TMP Group, Travel Verse, Truesense, Visual Note, Vitrum Design.

Oltre alla possibilità di avere un contatto diretto e ad assistere alle presentazioni delle startup c’è un ricco programma di appuntamenti, dagli Innovation Talk con i protagonisti italiani e internazionali dell’innovazione, agli approfondimenti sulle opportunità di crescita in Europa e negli Stati Uniti.

Eventi e incontri

Anche quest’anno ol padiglione è costruito intorno a un’arena che nel corso dei quattro giorni di expo sarà animata da panel tematici a cominciare dal 9 Gennaio con la partecipazione di Gary Shapiro, presidente della Consumer Technology Association (CTA), organizzatrice del CES, accompagnato dalla Console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini, e dalla Trade Commissioner dell’ufficio ICE di Los Angeles Alessandra Rainaldi.

Seguirà keynote speech del business futurist Alberto Mattiello ad anticipare alcuni dei temi tecnologici più interessanti per l’anno appena cominciato che intervisterà poi il presidente dell’European Innovation Council (EIC) Jean David Malo. Seguirà una sessione di pitch di alcune tra le startup europee più interessanti presenti al CES sul tema dell’intelligenza artificiale. Daniele Pes, responsabile innovazione di Ferrovie dello Stato Italiane, che spiegherà la strategia di open innovation internazionale del gruppo. Alfredo Coppola, fondatore di Prospera Women, realtà della Silicon Valley che riunisce programmi per supportare startup a guida femminile in tutto il mondo, ne discuterà con Alessandra Rainaldi. Degli altri appuntamenti vi parleremo nei prossimi giorni.

Tutte le startup italiane al CES 2024 e le loro innovazioni

Le startup che compongono la delegazione italiana al CES 2024, provengono da 13 diverse regioni con La Lombardia mantiene una solida maggioranza relativa e con startup da Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

3DNextech | www.3dnextech.com | Livorno

3DNextech sviluppa macchinari basati su una tecnologia brevettata che migliora le caratteristiche fisiche degli oggetti in plastica stampati in 3D, rendendoli paragonabili ai prodotti dello stampaggio a iniezione. Queste soluzioni sono in grado di rendere la manifattura additiva competitiva per qualità dei prodotti, conservandone i vantaggi in termini di sostenibilità rispetto alla produzione in serie di oggetti in plastica. La stessa tecnologia può essere impiegata per la fase di stampa, abilitando una nuova filiera produttiva.

AI4IV | www.ai4iv.com | Amaro (Udine)

AI4IV sviluppa sistemi di integrazione dell’intelligenza artificiale con la vision technology. Ha creato FlyEye, una tecnologia che con un hardware ridotto al minimo consente di catturare immagini di alta qualità senza difetti in ogni condizione di luce, rendendo possibili migliori performance in sistemi automatizzati come il riconoscimento di oggetti o il monitoraggio ambientale.

Aindo | www.aindo.com | Trieste

Aindo propone una soluzione per sopperire alla carenza di dati utili per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale attraverso una piattaforma per la produzione di dati sintetici. La piattaforma utilizza una tecnologia proprietaria in grado di automatizzare la catena di valore del dato.

Aitem | www.aitemsolutions.com | Torino

Aitem sviluppa software di intelligenza artificiale in grado di assistere il personale medico e veterinario in fase di diagnosi grazie all’analisi di dati. L’azienda ha creato software in grado di ipotizzare con grande precisione la presenza di tumori a partire dalla ricorrenza di alcuni indicatori biometrici, o casi di Covid-19 a partire da lastre toraciche. I suoi algoritmi possono essere usati anche nell’industria, per efficientare i costi delle filiere produttive.

Alba Robot | www.alba-robot.com | Torino

Alba Robot fornisce soluzioni di mobilità autonoma per persone con ridotta mobilità, in particolare all’interno di strutture come ospedali, musei, aeroporti, con una flotta di veicoli (carrozzine) intelligenti in grado, grazie a software di intelligenza artificiale e sensori IoT, di orientarsi e muoversi autonomamente.

Alert-Genius | www.alert-genius.com | Alghero (Sassari)

Alert-Genius ha sviluppato un sistema che consente il riconoscimento di persone, animali e oggetti, autorizzando gli accessi di conseguenza. Il sistema comprende anche tag attivi, un’app per la gestione e un allarme sonoro collegato al rilevatore.

ARIA Sensing | www.ariasensing.com | Rezzato (Brescia)

ARIA Sensing sviluppa sensori radar UWB (Ultra-Wide Band) avanzati per applicazioni a corto raggio. Ha realizzato dei sensori con caratteristiche avanzate in termini di risoluzione, consumo energetico e possibilità di scalabilità per le rilevazioni 2D/3D.

ArtCentrica | www.artcentrica.com | Firenze

ArtCentrica aiuta gli insegnanti a creare lezioni di arte dinamiche e accattivanti in grado di stimolare la curiosità degli studenti. La ricostruzione digitale delle opere permette agli studenti di osservarle in altissima risoluzione e “manipolarle” in modo interattivo.

Athics | portrait-profiling.ai | Cinisello Balsamo (Milano)

Athics ha sviluppato PortrAIt, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che rileva in tempo reale i principali tratti psicometrici del proprio interlocutore, analizzando le “parole funzione” utilizzate in anche poche battute di conversazione. In questo modo si riesce ad anticipare il contenuto e lo stile comunicativo più adatto in ogni interazione.

Blockchain Italia | www.blockchainitalia.io | Milano

Blockchain Italia è una software house specializzata in tecnologia blockchain, Web3 e dApp. Ha sviluppato TokNox, una piattaforma di tokenizzazione per autenticare, gestire e archiviare file digitali. La piattaforma si adatta a qualsiasi esigenza, offrendo la possibilità di creare applicazioni white-label customizzate integrabili come API o offerte come SaaS.

BrainWaves | www.brainwaves.cloud | Milano

BrainWaves ha sviluppato un software che traduce le onde cerebrali in comandi per attivare e controllare dispositivi – dai droni ai semplici computer, nel caso di persone paralizzate – e in input per sistemi di autenticazione.

Certy | www.certyai.com | Cagliari

Certy AI è un sistema di moderazione contro le truffe online. Utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare migliaia di annunci e messaggi online, profilando e tracciando gli utenti e supervisionando le transazioni.

Coderblock | www.coderblock.com | Palermo

Codeblock offre alle aziende esperienze in spazi virtuali che combinano gli aspetti di un gioco di ruolo, di un gioco online multigiocatore e di esperienze commerciali virtuali per consentire ai team di migliorare le attività di lead generation e di marketing.

Contents | www.contents.com | Milano

Contents è una tech company che sviluppa soluzioni SaaS per la creazione e realizzazione di contenuti creativi multilingua tramite una piattaforma di AI generativa. I contenuti possono anche essere creati per la distribuzione adattiva e targettizzata di pubblicità sul web.

Develop-Players | www.develop-players.com | Cesena

Develop-Players progetta videogiochi basati sulla ricerca neuropsicologica, studiati su misura per il miglioramento cognitivo dei giovani con neurodivergenze (come ADHD, disturbi specifici dell’apprendimento…). Vengono combinate metodologie terapeutiche con un gameplay coinvolgente, lavorando sul miglioramento dell’attenzione, della memoria, della risoluzione dei problemi, della percezione visiva e delle funzioni esecutive.

Domethics | www.domethics.com | Torino

Domethics sviluppa prodotti e tecnologie IoT legate alle smart home e ai servizi di telemedicina. Carəpet è un tappeto smart che monitora i parametri vitali degli animali domestici, determinando lo stato di salute dell’animale raccogliendo dati sul battito cardiaco, respirazione, sonno e informazioni ambientali come temperatura e umidità. È possibile condividere in tempo reale i dati col proprio veterinario. CES Innovation Awards 2024 Honoree.

EZ Lab | www.ezlab.it | Padova

EZ Lab utilizza la blockchain e l’intelligenza artificiale per tracciare le filiere nel settore agroalimentare. Ha sviluppato un Digital Product Passport (DPP) che permette ai consumatori di accedere alle informazioni sui prodotti in modo immersivo, grazie a una user experience (UX) che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare uno storytelling ingaggiante, in grado di coinvolgere e fidelizzare.

Fifth Ingenium | www.fifthingenium.com | Caserta

Fifth Ingenium sviluppa sistemi di machine learning, IoT, realtà aumentata e virtuale per diversi settori. Sviluppa in particolare sistemi di realtà mista (XR) per contesti scolastico-educativi e per la formazione aziendale e professionale.

Flywallet | www.flywallet.it | Milano

Flywallet produce dispositivi wearable in grado di rilevare parametri biometrici (impronta digitale, di calore, elettrocardiogramma). Con Keyble è possibile accedere in modo sicuro ai propri account o a luoghi fisici, o effettuare pagamenti, monitorando al contempo numerosi parametri vitali.

Ganiga | www.ganiga.it | Bientina (Pisa)

Ganiga ha brevettato e inventato Hoooly, un cestino smart che comunica col cittadino, differenziando in automatico i suoi rifiuti e creando statistiche e dati grazie all’intelligenza artificiale, permettendo l’avviso e la pianificazione di un percorso ottimizzato di svuotamento dei cestini. Così facendo vengono ridotti i costi del personale impiegato, oltre a diminuire l’inquinamento richiesto per la raccolta.

Genuino | genuino.bianchienardi1946.com | Cagliari

Genuino è un protocollo di certificazione basato sulla blockchain che connette gli NFT a oggetti reali. In partnership con il brand luxury Bianchi e Nardi ha sviluppato X3ME, che permette di associare a ogni NFT Bored Apes uno specifico capo o accessorio artigianale in pelle, su cui viene impressa l’immagine del relativo NFT.

Hexagro | www.hexagro.io | Milano

Hexagro ha sviluppato Clovy, un sistema di vertical farming domestico per coltivare ortaggi anche indoor. L’apparecchio è supportato da un’app che aiuta a mantenere uno stile di vita sano e sostenibile.

Innoitaly | www.innoitaly.com | Codognè (Treviso)

Innoitaly punta a sviluppare dispositivi IoT sostenibili, senza batteria e che non richiedano alcun tipo di manutenzione.

Innova | www.innovame.it | Milazzo (Messina)

Innova sviluppa prodotti e servizi basati su realtà virtuale e aumentata, e IoT, tra cui CheckMED, uno sfigmomanometro IoT che permette di monitorare da remoto lo stato di salute, e Olivia, uno specchio smart con un’interfaccia conversazionale basata sull’intelligenza artificiale.

It’s Prodigy | www.itsprodigy.com | Milano

It’s Prodigy è una startup che offre servizi di digital transformation. La sua piattaforma permette di produrre reportistica in modo automatico sfruttando l’intelligenza artificiale e interpretando richieste formulate linguisticamente. Il sistema può essere integrato ai principali gestionali aziendali.

Kintana | kintana.it | San Mauro Torinese (Torino)

Kintana, spin-off di Pea Group, presenta Morestech, una tata “phygital” che rivoluziona l’assistenza e l’apprendimento per i bambini. Offre ai genitori strumenti avanzati di supervisione basati sul programma comportamentale della token economy che si integrano con i sistemi di smart home. La sua AI progetta insieme al bambino contenuti educativi interattivi e personalizzati, mentre lo smart contract garantisce la sicurezza dell’applicazione.

Levante | www.levante.eco | Milano

Levante ha creato il pannello solare portatile e modulare Origami. Creato con fibra di carbonio riciclata, Origami è un pannello pieghevole in grado di produrre fino a 500W di energia, adatto a un uso in mobilità.

Light On Your Side by Biovitae | lightonyourside.com | Salerno

Charlie&Greta è una linea di prodotti igienizzanti intelligenti per animali domestici realizzata da Light on Your Side con tecnologia LED Biovitae no-UV, che elimina virus e batteri. Il letto intelligente Charlie&Greta è dotato di un tessuto trattato autopulente che, grazie ai led, non deposita odori. È dotato di diversi sensori integrati: peso, umidità, temperatura, rilevamento del battito cardiaco e monitoraggio del respiro.

M2Test | www.bestest.it | Trieste

M2Test ha rilasciato BES test, una piattaforma SaaS che si occupa della diagnosi, del monitoraggio e della prevenzione del rischio di frattura da fragilità tramite una valutazione della struttura interna dell’osso. Il test si basa sulla simulazione dell’applicazione di forze a una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente, che viene ottenuta a partire da immagini radiografiche. Una caratteristica che permette di identificare i soggetti a rischio che sfuggono invece ai tradizionali test densitometrici.

MyCulture | myculture.plus | Cagliari

MyCulture+ è una piattaforma di streaming in abbonamento che presenta a catalogo esclusivamente opere cinematografiche in lingue regionali e minoritarie, provenienti da tutto il mondo.

NExT | www.get-next.com | Padova

NExT è un sistema di trasporto intelligente avanzato basato su flotte di veicoli elettrici modulari. Ogni modulo può unirsi e staccarsi da altri moduli su normali strade urbane. Quando si uniscono, i moduli creano un’area aperta tra loro, simile a un autobus, consentendo ai passeggeri di stare in piedi e camminare da un modulo all’altro. Questo sistema permette di far coincidere la domanda e l’offerta di trasporto pubblico, riducendo il consumo dovuto agli autobus vuoti.

Partitalia | www.partitalia.com | Lainate (Milano)

Partitalia produce e commercializza smart card, tag, lettori RFID e soluzioni IoT. In particolare, nell’ambito della gestione dei rifiuti sviluppa soluzioni per l’efficientamento dei processi: l’ultimo prodotto lanciato, EcoSense SmartBin Pro, integra sensori e sistemi di comunicazione bidirezionale, consentendo ai cittadini di accedere a dati sulla produzione di rifiuti in tempo reale.

Powandgo | | Brescia

Powandgo è una piattaforma che connette gli utenti privati e le attività commerciali dotate di colonnine di ricarica con chi ha bisogno di ricaricare auto elettriche o ibride plug-in. La condivisione delle stazioni offre ai proprietari un introito limitando i costi per gli automobilisti, mentre la piattaforma consente di aggregare più colonnine private in un’unica interfaccia.

Protom Robotics | www.protomrobotics.com | Napoli

Protom sviluppa robot che supportano l’interazione sociale, in contesti educativi o assistenziali. Animati dall’intelligenza artificiale, in aula possono essere ingaggiati in attività collaborative finalizzate all’apprendimento, mentre in casa può offrire assistenza, compagnia e intrattenimento.

REair | www.reair.it | Milano

REair elimina lo smog e purifica l’aria inquinata delle grandi città impiegando una tecnologia innovativa basata sul principio della fotocatalisi. Attraverso l’utilizzo di coating fotocatalitici trasparenti e inodore che non alterano il colore e l’aspetto delle superfici, si possono abbattere microrganismi nocivi e NOx.

SAM | www.samfarm.it | Sassari

SAM (Smart Agriculture Method) è una piattaforma di supporto alle decisioni per l’agricoltura in grado di incrociare i dati provenienti da droni, stazioni agro-meteorologiche e satelliti con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, fornendo indicazioni su quanta acqua distribuire, dove trattare o fertilizzare in base alle esatte esigenze delle colture.

Searcode | www.coverride.com | Catanzaro

Searcode ha creato Coverride, una cover per smartphone con un display LCD personalizzabile con animazioni, video, ed NFT. Le raffigurazioni possono essere modificate tramite app.

Skyproxima | www.skyproxima.it | Trieste

Skyproxima offre soluzioni per l’Advanced Air Mobility (AAM) altamente customizzate, sviluppando velivoli all’avanguardia che integrano soluzioni basate sulla biometria, la blockchain e l’intelligenza artificiale. I settori di applicazione vanno dall’agricoltura alla logistica, fino alla medicina d’urgenza, ma l’azienda sta lavorando per gestire in futuro anche servizi on-orbit e missioni lunari e marziane.

SnapAll | www.snapall.io | Mantova

SnapAll è un software intelligente di monitoraggio dei cantieri in tempo reale che semplifica l’implementazione di tecnologie dell’industria 4.0 rendendole accessibili a proprietari di case, imprese edili e investitori immobiliari. La piattaforma si integra con qualsiasi telecamera esistente connessa a Internet, consentendo una supervisione del progetto direttamente dal proprio smartphone attraverso timelapse automatici e report intelligenti.

Sport Business Lab Consultancy | www.sblconsultancy.it | Roma

Sport Business Lab Consultancy è un osservatorio sportivo che aiuta gli utenti e le imprese a trovare facilmente tutti i dati sulle principali aree di ricerca relative al mercato sportivo. L’azienda ha progettato una tecnologia che integra diversi database in un’unica piattaforma, permettendo agli utenti di ottenere informazioni attraverso dati longitudinali ed interdisciplinari.

Sunspeker | www.sunspeker.com | Torino

Sunspeker crea rivestimenti estetici per pannelli solari, in grado di preservarne l’efficienza tutelando il patrimonio artistico, storico e paesaggistico, e rendendo possibile l’applicazione di affissioni pubblicitarie.

Tecnojest | www.tecnojest.com | Spoltore (Pescara)

Tecnojest fornisce soluzioni ICT per la comunicazione tra persone e cose. Sviluppa una piattaforma hardware e software denominata O²IP che offre servizi per dispositivi a basso consumo per retail, ospedali, banche, città, industrie. L’azienda ha lanciato MOVIDA–Management Over IP Detection Audio, un dispositivo intelligente per il rilevamento del rumore urbano e della qualità dell’aria, con servizi integrati per utenti pubblici e privati.

The Meter | www.themeter.it | Genova

The Meter è un strumento automatizzato per la misurazione di spazi chiusi. Grazie a una combinazione di laser e accelerometri, il dispositivo può riprodurre una rappresentazione grafica degli spazi direttamente in digitale durante la misurazione.

The Nemesis | thenemesis.io | Milano

Sviluppato da Undo Studios, The Nemesis è un metaverso open-world che ibrida esperienze online tradizionali e immersive, grazie a uno spazio virtuale e senza soluzioni di continuità in cui l’utente può navigare sulla base dei propri interessi.

The Thinking Clouds | www.thethinkingclouds.com | Benevento

Sviluppata da The Thinking Clouds, Greenia è una piattaforma AI di microlearning e comunicazione che fornisce in linguaggio naturale pillole formative in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. La piattaforma permette di progettare e distribuire in modo automatizzato corsi formativi interattivi, arricchiti da tutor digitali ed esperienze di realtà aumentata (AR).

TMP Group | www.musanft.io | Milano

Musa è una piattaforma di NFT creata da TMP Group che aumenta le opportunità per i brand di integrare gli NFT nella loro strategia digitale. Operando sulla blockchain Algorand, a impatto zero in termini di emissioni, Musa è un marketplace sostenibile, che permette ai brand di personalizzare le strategie in base ai profili dei clienti e ai propri obiettivi di marketing specifici.

Travel Verse | www.travelverse.it | Busto Arsizio (Varese)

Travel Verse applica il concetto di gaming all’industria dei viaggi, permettendo agli operatori di affiancare esperienze di gioco e VR ai classici video e foto. Strutture fisiche come hotel o monumenti, ambientazioni più ampie come isole o oasi, esperienze come immersioni o sci, vengono ricreate virtualmente. Tra i vari progetti, l’azienda ha ricreato il Castello Sforzesco di Milano all’interno del videogioco Fortnite.

Truesense | www.truesense.it | Milano

Truesense sviluppa software AI per sensori UWB (Ultra Wide Band) alla base di diversi dispositivi IoT. I sensori UWB offrono performance elevate e consumi più efficienti, in contesti d’uso che vanno dal monitoraggio di persone che ricevono assistenza domestica, al tracciamento dei veicoli.

Visual Note | www.visual-note.com | Milano

Visual Note ha realizzato uno strumento per facilitare l’apprendimento della chitarra: si tratta di un “nastro” di led che si applicano sulla tastiera della chitarra, e che si illuminano in corrispondenza del tasto da premere, man mano che il brano viene suonato. Il dispositivo si collega e gestisce tramite app.

Vitrum Design | www.vitrum.com | Milano

Vitrum realizza interruttori e dispositivi di design per la domotica, incrociando l’uso di materiali pregiati con versatilità, efficienza e facilità d’uso. La serie Cloud trasforma un impianto elettrico di tipo tradizionale in uno domotico, permettendo di gestire luci, avvolgibili, temperatura sia dai comandi che da app. Implementazioni più capillari vengono realizzate con il sistema cablato KNX.

