Dopo aver visto i migliori smartwatch, suddivisi in fasce da 50, 100 e 150 euro, e poi quelli che vanno dai 150 ai 300 euro saliamo di livello e cerchiamo di capire quali sono gli indossabili migliori sopra i 300 euro. Ovviamente la lista è dominata da Apple Watch, che rappresentano la soluzione migliore per chi possiede un iPhone, ma certamente non mancano i dispositivi Android Wear per chi abbraccia il sistema del robottino verde. Ecco quali sono i migliori smartwatch sopra i 300 euro.

Apple Watch 8

Per quanti possiedono un iPhone lo smartwatch di riferimento dell’anno potrebbe essere Apple Watch 8. da punto di vista estetico Apple Watch 8 non cambia per nulla rispetto Apple Watch 7. La cosa notevole dal punto di vista dello stile è che sparisce il colore dell’anno. Se negli iPhone abbiamo il viola, per Apple Watch 8 ci sono solo le tinte più tradizionali della cassa pur con diverse variazioni sul tema: argento, galassia, mezzanotte, Rosso; oppure per la versione in acciaio, grafite, argento e oro. A livello di funzionalità propone un nuovo sensore per la temperatura, che viene impiegato, non per misurare la febbre, ma solo per tenere sotto controllo il ciclo di ovulazione del pubblico femminile, funzione di cui si parla da tempo. Chi avesse Apple Watch 7 potrà evitare l’aggiornamento, ma chi vuole acquistare uno smartwatch, e non ha problemi di budget, farebbe bene a puntare sul nuovo modello.

Per tutto quello che c’è da sapere sull’indossabile di Apple il link da seguire è direttamente questo. Potete acquistarlo anche a rate su Amazon direttamente da qui.

Sto caricando altre schede...

Galaxy Watch5 Pro

Per gli appassionati al brand Samsung, il modello di riferimento è Galaxy Watch5 Pro, che offre un design davvero ricercato, pulito a minimale. Offre il tracciamento del percorso grazie al GPS integrato e tramite la nuova funzione Route Workout l’utente potrà importare percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone all’orologio, e sincornizzarli sulla tua mappa di allenamento.

Davvero resistente, monta un display frontale 2 volte più resistente rispetto al passato, grazie al display in cristallo di zaffiro. Anche l’aspetto è indistruttibile, con la cassa in Titanio Nero o Grigio per resistere a qualunque colpo.

Offre una batteria a lunga durata, anche con cardiofrequenzimetro sempre attivo, e dalla sua ha un potente sensore bioattivo che controlla salute, monitora la frequenza cardiaca e controlla la frequenza cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Non manca il monitoraggio del sonno.

Supporta ricarica veloce: l’orologio fitness Galaxy Watch5 Pro impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica.

Su Amazon lo trovate direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...

Amazfit Falcon

Se volete qualcosa di più classico, ma senza rinunciare a funzioni smart rosicante al fitness, allora Amazfit Falcon potrebbe fare al caso vostro. Propone una guida basata sull’Intelligenza Artificiale con Zepp Coach, con un algoritmo di coaching intelligente che aiuta ad allenarsi e recuperare in modo più scientifico. I piani di allenamento si basano sulle caratteristiche fisiche dell’utente e sul livello di esperienza di esercizio, quindi la guida è studiata su misura per chi lo indossa. Monitora il livello di affaticamento, il livello di forma fisica e lo stato dell’allenamento e regola l’intensità dell’allenamento e i giorni di riposo per aiutare a evitare il sovrallenamento.

E’ in grado di semplificare gli allenamenti con il riconoscimento automatico degli esercizi di allenamento della forza e traccia 8 modalità sportive per ottenere dati di corsa professionale con la modalità Track Run. L’orologio è un unibody in Titanio con schermo in vetro zaffiro, realizzato per l’azione con materiali di prima qualità, l’unibody in titanio TC4 è leggero, ad alta resistenza e resistente alla corrosione, mentre lo schermo in vetro zaffiro ha una durezza Mohs di 9.

Ovviamente offre GPS integrato grado di raccogliere segnali GPS L1 e L5, e gode del supporto per 6 sistemi satellitari per ridurre efficacemente le interferenze ambientali da alberi. E’ resistenza all’Acqua 20 ATM, quindi è un ottimo compagno anche per il nuoto o il surf. Monitora la frequenza cardiaca, l’ SpO₂ e il livello di stress 7/24.

Su Amazon si trova a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...

Garmin Fenix 6 Pro

Se siete alla ricerca di un compagno per la corsa è lo sport allora potreste puntare anche su Garmin Fenix 6 Pro. L’orologio è in grado di determinare l’attivazione dell’ossigeno e offre una navigazione perfetta grazie alla mappa TopoActive Europe preinstallata: che si tratti di trail running o di una passeggiata in città in vacanza l’orologio saprà certamente guidarvi nel giusto percorso.

Propone un design elegante con un display leggibile da 1,3 pollici (33 mm) protetto da Corning Gorilla Gl . Lo smartwatch offre una durata della batteria fino a 14 giorni in modalità smartwatch e fino a 72 ore in modalità GPS UltraTrac.

Potete acquistarlo direttamente da qui.

Sto caricando altre schede...

Suunto 9 Peak Full Titanium

Suunto 9 si trova anche in versione Peak Full Titanium, la premium della linea. E’ un orologio sportivo ed elegante allo stesso tempo, dotato di tutte le caratteristiche presenti sul predecessore 9 Peak, tra cui una durata della batteria che va dalle 25 ore con la funzione GPS sempre attiva, e fino a sette giorni in modalità “Tour”. E’ in grado di tracciare 80 modalità sportive con opzioni di visualizzazione personalizzabili, oltre ad essere in grado di misurare l’ossigeno nel sangue.

Suunto 9 Peak Full Titanium Blackè anche smart, e si collega all’app Suunto per analizzare in modo approfondito le metriche di allenamento, nonché di pianificare percorsi con mappe termiche specifiche per lo sport e punti di partenza popolari. Sono disponibili oltre 200 app partner per analizzare l’allenamento, trovare nuovi percorsi, accedere al coaching e creare video 3D. Inoltre, è possibile controllare la musica direttamente dall’orologio per un allenamento a tutto ritmo.

Suunto 9 Peak Full Titanium Black viene fornito con un cinturino in silicone aggiuntivo per l’uso sportivo ed è disponibile anche su Amazon.

Huawei Watch GT 3 Pro

Davvero elegante, Huawei Watch GT 3 Pro è uno smartwatch compatto in titanio, con quadrante in vetro zaffiro, corona girevole in titanio, che unisce il look sportivo a quello casual, con linee e profili ben definiti.

Adatto anche all’allenamento outdoor offre più di 100 modalità di allenamento: HUAWEI WATCH GT 3 Pro ha ottenuto la classificazione IP68 che certifica la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Tra le sue caratteristiche quella della lunga autonomia e ricarica veloce: lo smartwatch ha una velocità di ricarica che consente di caricare il 25% della batteria in appena 10 minuti o il 100% in soli 85 minuti, potendo poi durare fino a 14 giorni.

Offre il monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale: la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+ utilizza otto sensori fotoelettrici disposti ad anello. Monitor automaticamente il livello di SpO2, e permette di rispondere alle chiamate Bluetooth.

Su Amazon è disponibile direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...

Ticwatch Pro 3

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Si tratta di uno smartwatch con Wear OS a bordo. E’ stato uno dei primi basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, assistito da sistema operativo Wear di Google, 1GB RAM e 8GB ROM. E’ dotato di LET, quindi è possibile connetterlo con il proprio account Vodafone per condividere minuti e dati per chiamate, notifiche, streaming musicale e accedere alle tue app preferite.

Gode di funzioni avanzate per la salute e il fitness con diverse modalità sportive con GPS integrato e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Design premium, con lunetta in acciaio inossidabile (45 mm), schermo AMOLED da 1,4 pollici (326 dpi) con luminosità regolabile automaticamente e vetro di copertura a prova di impronte digitali. Non mancano neppure altoparlante, microfono e NFC integrati.

Su Amazon si acquista da qui.

Sto caricando altre schede...

Apple Watch Ultra

Al fianco della Serie 8 Apple ha lanciato quest’anno anche Apple Watch Ultra, una versione delle smartwartch premium, con cassa più grande e funzionalità riservate a chi ama l’immersione. Si tratta in poche parole di uno smart watch destinato a chi vuole praticare uno sport “al massimo” e nelle condizioni più difficili.

Parliamo prima di tutto di mountain bike o BMX di chi frequenta ambienti estremi, il mare, la montagna, i ghiacciai, un deserto. Quindi alpinisti, scalatori, subacquei, viaggiatori in moto su percorsi non battuti; chi pratica sport duri, magari in maniera professionale, che prevedono diverse ore di impegno o su tracciati multidisciplinari come triatleti e decatleti e poi ancora freeclimbers, mountain runners, snowboarders.

Apple Watch Ultra ha uno schermo come previsto, più grande da 1,99 pollici incastonato in una cassa da 49mm e ha una certificazione MIL‑STD 810H che è molto più che la semplice resistenza all’acqua di Apple Watch 8. Potete saperne di più su questo smartwatch cliccando direttamente a questo indirizzo.

Su Amazon, invece, lo acquistate cliccando direttamente qui.

Sto caricando altre schede...

Per i vostri acquisti vi rimandiamo alle nostre altre guide aggiornate:

Fitness e salute

iPhone

Smartphone

iPad

Apple Watch

Mac

Audio – Video – Streaming- Creatività

Smart Home e Network