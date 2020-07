Lexar Multi-Card, due nuovi lettori di schede microSD, SD e CF

Lexar ha appena annunciato il lettore Multi-Card 2-in-1 la variante professionale Multi-Card 3-in-1. Entrambi progettati per trasferimenti rapidi di foto e video su più schede, questi lettori sono un must per chi utilizza smartphone, action camere e fotocamere ma anche più in generale per coloro che desiderano risparmiare tempo con trasferimenti simultanei e da scheda a scheda.

Il lettore Lexar Multi-Card 2-in-1 funziona con schede SD e microSD di classe UHS-II e sfrutta la tecnologia USB 3.1 per trasferire file ad alta velocità dalla scheda al computer. Con velocità fino a 312 MB/s, legge fino a cinque volte più velocemente dell’USB 2.0, migliorando significativamente il flusso di lavoro e massimizzando la larghezza di banda.

Studiato invece per soddisfare le esigenze avanzate dei professionisti della fotografia e del video che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro, la versione 3-in-1 del medesimo lettore offre un modo pratico per trasferire rapidamente i file tra più schede e il PC senza bisogno di una fonte di alimentazione aggiuntiva. Anche questo sfrutta la tecnologia USB 3.1, mantenendo perciò i trasferimenti di file ad alta velocità fino a 312 MB/s per SD e microSD di classe UHS-II e oltre i 160 MB/s per le schede CompactFlash, sia dalla postazione di lavoro a casa o in ufficio sia in viaggio. E’ anche retro-compatibile con UHS-I (fino a 170 MB/s) in modo da poter migliorare significativamente il flusso di lavoro e massimizzare la larghezza di banda.

Da notare che nella confezione è incluso il cavo USB 3.1 da tipo C a tipo A, perciò mentre il modello 2-in-1, dotato di spina USB-A, si può collegare a computer, smartphone e tablet di ultima generazione soltanto attraverso un adattatore USB-C, nel caso della versione 3-in-1 è sufficiente sostituire il cavo in dotazione con un cavo dati con doppia spina USB-C per poterlo collegare più agevolmente a tutti i dispositivi più moderni dotato di questo tipo di connessione.

Disponibilità e prezzi

Il lettore USB 3.1 Lexar Multi-Card 2-in-1 è attualmente disponibile al prezzo indicativo al pubblico di 39,90 euro ed è in vendita anche su Amazon. Il modello Professional Multi-Card 3-in-1 è invece disponibile al prezzo indicativo al pubblico di 49,90 euro: anche questo lo trovate già su Amazon.

