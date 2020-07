Il più piccolo degli iPhone 12, a metà tra iPhone 7 e iPhone SE prima serie

Un vero e proprio inno alla tascabilità. Con iPhone 12 molto probabilmente Apple tornerà ad accontentare quella fetta di utenza che desiderava un iPhone, di quelli veramente maneggevoli, di cui tanto Jobs ne tesseva le lodi nei bei tempi andati. Un iPhone che sta bene anzi benissimo in mano, ancor meglio in tasca, dove sarebbe capace quasi di sparire. Un iPhone le cui dimensioni, per fare un paragone, lo posizionerebbero a metà tra iPhone 7 (che ha uno schermo da 4″) e l’iPhone SE di prima generazione, l’ultimo degli smartphone di Apple con un display con diagonale da 3.5″.

Ma qui di pollici ce ne saranno invece 5,4 grazie ad un notevole assottigliamento delle cornici ed al frontale tutto schermo con notch, quello insomma che abbiamo imparato ad amare con l’iPhone che nel 2017 celebrava i dieci anni dal primo modello e che ancora oggi troviamo negli iPhone della serie 11 / Pro. Forse un notch più piccolo, secondo gli schemi trapelati ad aprile e quasi sicuramente con i bordi che tornano finalmente piatti per assicurare una presa solida come ce la offriva appunto iPhone 4 e successivi fino ad iPhone 5s e terminata poi con il primo degli iPhone SE.

Ne abbiamo già avuto un assaggio con le foto dei presunti calchi comparsi in rete a metà giugno e questa volta ne stiamo avendo un secondo con le foto che ne mettono a confronto uno di questi con iPhone 7 e iPhone SE di cui, come accennavamo in apertura, si pone dimensionalmente nel mezzo. Righello alla mano, l’utente che ha pubblicato le immagini ci fa sapere che è sei millimetri più largo di iPhone SE e e un millimetro più spesso. Praticamente un iPhone 7 un po’ più piccolino (di 3 mm) ma con tanto schermo per non perdersi in continui scorrimenti di pagina ed un profilo piatto che preannuncia una maneggevolezza senza pari.

Questo, come dicevamo, sarà uno degli iPhone 12 che saranno presentati tra due mesi. Ce ne sarà sicuramente un secondo con schermo da 6.1″ e un terzo con display da 6.7″ che andranno a sostituire rispettivamente gli attuali iPhone 11 Pro (5.8″) e iPhone 11 Pro Max (6.5″), mentre quello delle immagini sarà presumibilmente il più compatto di tutti (5.4″). E, c’è da scommetterci, venderà come il pane.

Per saperne di più sulla serie iPhone 12 in arrivo, sfogliate la nostra guida.