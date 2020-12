LG e Magna, joint venture per espandersi nel mercato dell’elettrificazione dei veicoli

LG Electronics (“LG”) e Magna International Inc. (“Magna”) hanno annunciato una joint venture per la produzione di motori elettrici, inverter e caricabatterie di bordo e, per alcune case automobilistiche, i relativi sistemi e-drive per sostenere il crescente interesse globale verso l’elettrificazione dei veicoli.

La nuova azienda, provvisoriamente chiamata LG Magna e-Powertrain, è presentata come qualcosa che unisce la forza di Magna nei sistemi di trasmissione elettrica e nella produzione automobilistica con l’esperienza di LG nello sviluppo di componenti per motori elettrici e inverter, elementi che dovrebbero permettere di accelerare la crescita di entrambi i partner nel mercato della mobilità elettrica.

La joint venture dovrebbe consentire alle due società di continuare a far crescere la loro offerta di prodotti per sistemi di trasmissione elettrica sfruttando le tecnologie esistenti, le capacità ingegneristiche e la copertura globale. Si prevede che il mercato dei motori elettrici, degli inverter e dei sistemi di guida elettrica registrerà una crescita significativa da qui al 2030 e obiettivo della joint venture è rivolgersi a questo mercato globale in rapida crescita con un’offerta ai vertici del segmento.

LG ha maturato esperienza nello sviluppo di componenti per veicoli elettrici, in particolare per Chevrolet Bolt EV e Jaguar I-PACE. LG contribuirà ad accelerare il time to market e la scala di produzione di Magna per i componenti di elettrificazione, mentre l’integrazione di software e sistemi è una competenza che apporta Magna. La joint venture offrirà portfolio di componenti affidabili fino all’integrazione di un intero powertrain elettrico.

La joint venture coinvolgerà più di 1.000 dipendenti presso le sedi LG negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Cina. La transazione dovrebbe concludersi a luglio del 2021.

