LG StandbyMe Go è il televisore da valigia

LG StanbyME Go è l’ultima trovata della società, che permetterà agli utenti negli Stati Uniti di portare sempre con sé uno smart monitor all’interno di una robusta valigia inclusa nel prezzo. Sarà venduto a 999,99 dollari, circa 915 euro, naturalmente insieme alla valigetta in cui viene contenuto.

StanbyME Go è un televisore LCD da 27 pollici con risoluzione 1080p, custodito in una grande valigia che contiene anche una batteria integrata e altoparlanti da 20 watt.

L’idea è che questo dispositivo possa essere una soluzione di intrattenimento portatile, da avere durante un picnic, in vacanza con la famiglia o semplicemente per rilassarsi a bordo piscina. Le possibilità offerte da questo schermo vengono limitate solo dall’immaginazione e dalla durata della batteria, che ammonta a tre ore circa.

Il suo display “può essere ruotato, inclinato e orientato sia in modalità orizzontale che verticale e in modalità tavolo”, secondo il comunicato stampa di LG. La modalità tavolo permette di riprodurre a schermo alcuni giochi ottimizzati per questo TV, come gli scacchi, da giocare tramite touchscreen.

Dal momento che tecnicamente si tratta di un televisore, esegue il software webOS di LG, quindi l’utente avrà a disposizione la gamma completa di app per lo streaming tipica delle TV. Lo schermo, inoltre, si controlla anche tramite comandi vocali, oltre che con touchscreen e telecomando incluso.

LG afferma che StanbyME Go supporta anche “AirPlay e la duplicazione dello schermo compatibile con dispositivi iOS e Android, Bluetooth e Wi-Fi”. Inoltre, supporta Dolby Vision e audio Dolby Atmos dai suoi quattro altoparlanti. L’azienda non menziona alcun valore di luminosità massima, che dovrebbe essere modesto considerando la durata della batteria di tre ore.

Secondo il sito di LG, lo StanbyME Go ha una modalità immagine per esterni per renderlo visibile alla luce del sole, che certamente consumerà più energia.

Purtroppo LG ha in programma di venderlo esclusivamente attraverso il suo sito web, con le spedizioni previste per la fine di agosto in USA. Se lo si prenota subito, l’azienda includerà gratuitamente il suo altoparlante Bluetooth Xboom 360, normalmente proposto al prezzo di 249 dollari.

Il televisore LG StanbyME Go in valigia è l’ultimo della serie di TV originali proposti dal costruttore: qui trovate gli altri modelli e le loro caratteristiche peculiari.