Zagg Pro Stylus 2 è lo stilo alternativo colorato per ogni iPad

Zagg, noto e apprezzato produttore di accessori per iPhone e iPad, ha presentato Pro Stylus 2, stilo progettato per essere un’alternativa di Apple Pencil. È disponibile in una gamma di colori, piuttosto vivaci, come blu, rosa, giallo, grigio e bianco, ed è compatibile con tutti gli iPad dal 2018 in poi.

Ha un prezzo di listino di 80 dollari, circa 73€, ponendosi così come alternativa ad Apple Pencil più economica, ma sempre di fascia alta. Pro Stylus 2 include una punta fine per disegnare e scrivere con precisione da un lato, con una punta capacitiva rotonda all’altra estremità. La punta capacitiva può essere utilizzata al posto del dito per interagire con iPadOS, evitando impronte sul display.

Come Apple Pencil, Pro Stylus 2 di Zagg supporta il riconoscimento dell’inclinazione e la funzione di blocco del palmo della mano. Viene fornito con una base di ricarica wireless, ma può anche essere attaccato magneticamente ad iPad Pro per la ricarica. Ricordiamo che in alternativa il nuovo stilo di Zagg può essere caricato anche con un caricatore wireless standard Qi.

Premendo sull’estremità di Pro Stylus 2, viene attivata la modalità di abbinamento a un iPad, mentre dopo 15 minuti lo stilo entra in modalità di risparmio energetico. E’ progettato per avere un’autonomia fino a sei ore e mezza prima di dover essere ricaricato.

Zagg Pro Stylus 2, prezzo e disponibilità

Pro Stylus 2 può essere acquistato dal sito web di ZAGG, mentre su Amazon la prima versione si acquista direttamente a questo indirizzo a prezzo fortemente scontato del 43%: costa solamente 39,99€. Tutti gli articoli dedicati al brand ZAGG si trovano a questo indirizzo.

Per saperne di più su Apple Pencil di seconda generazione rimandiamo a questo articolo, invece per un confronto tra Apple Pencil di prima e seconda generazione si parte da questa pagina di macitynet.