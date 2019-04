Liberatevi dai file doppi sul Mac con Gemini

Se vi serve un’applicazione capace di liberare spazio, potenzialmente anche molto spazio, sul vostro Mac, potete comprare Gemini 2. Questo programma, di cui abbiamo parlato molte volte e di cui abbiamo anche pubblicato una recensione, oltre che in vendita, è parte del pacchetto di Setapp, grazie al quale potete scaricarla gratis (ovviamente dopo avere pagato l’abbonamento) e poi usarla immediatamente per trovare e cancellare tutti i file doppi del vostro disco fisso.

Le funzioni di questa applicazione le trovate tutte nella nostra recensione che vi invitiamo a leggere e quindi non le ripeteremo in questa sede. In sintesi basta sapere che è in grado di analizzare in maniera molto sofisticata e intelligente il disco fisso, trovando file uguali andando al di là del semplice nome. Nella ricerca delle foto è addirittura in grado di individuare file con immagini simili, ad esempio immagini scattate a raffica e differenti solo per alcuni piccolissimi dettagli. Ha una lunga serie di funzioni sia per l’individuazione certa dei duplicati che per il loro eventuale recupero quando sono stati cancellati. Opera anche su supporti esterni di tutti i tipi.

Questa applicazione, se la volete acquistare “una volta per tutte”, costa 19,95 euro. Ma come accennato potete avere Gemini in abbonamento, comprando un abbonamento a Setapp, il “Netflix delle applicazioni” di cui abbiamo già parlato diverse volte (approfonditamente qui).

Ricordiamo che i lettori di Macitynet possono avere uno sconto del 10% sulle card per una prova con Setapp. Per avere diritto allo sconto, si deve usare il nostro link di accesso alla pagina delle Gift Card. Le carte regalo possono essere pagate con PayPal, Carta di Credito e anche Apple Pay.