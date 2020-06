Lisa Su, CEO di AMD: “Affrontiamo la questione delle divisioni razziali”.

Lisa Su, CEO di AMD, in occasione delle manifestazioni contro la violenza della polizia – proteste iniziate dopo il decesso di George Floyd, un nero di 46 anni, morto a Minneapolis durante un arresto – ha parlato di eventi “incredibilmente inquietanti”, affermando che la questione della divisione razzista e delle ingiustizie sociai negli USA, sono temi che è necessario affrontare.

Il commento è arrivato nel corso di una conversazione con Gary Shapiro, amministratore delegato della Consumer Technology Association, l’organizzazione che organizza l’International Consumer Electronics Show (CES), la nota fiera dell’elettronica di consumo organizzata ogni anno a Las Vegas negli Stati Uniti.

Shapiro ha chiesto a Lisa Su un suo pensiero sui recenti avvenimenti e la manager ha risposto: “È qualcosa di scioccante. Straordinariamente inquietante. Rabbia, frustrazione e tristezza per dove siamo arrivati”. E ancora: “È qualcosa che deve essere risolto. Le ineguaglianze sociali devono essere affrontate. La divisione razziale deve essere affrontata. L maggior parte delle persone la pensa così. La chiave per noi come nazione è come effettuare il cambiamento. È un’occasione per attuare un cambiamento”.

E ancora: “Ciò che ognuno di noi deve fare rientra nella nostra sfera di influenza. Aiutare dipendenti, amici e famiglie ad elaborare tutto ciò e cercare di dare un senso del punto in cui ci troviamo. E per noi è davvero un’opportunità riflettere su ciò che ci permetterò di permetterà di ottenere una riforma sistemica”. “Il mondo è cambiato un bel po’, ed è una opportunità per noi leader”.

La CEO di AMD sembra voler invitare altri leader di importanti aziende ad agire. “Non so in altre nazioni ma nella nostra abbiamo un problema”, ha risposto Shapiro. “E tutto si può riassumere nella realtà che è difficile essere neri in America a causa del nostro sistema. È inutile nasconderlo. È semplicemente tragico. Non credo esistano risposte ma siamo d’accordo sull’esistenza di un problema. Penso sia importante che persone come te e altri leader aziendali si facciano avanti e riconoscano l’importanza”.

Su ha ribadito che è importante non solo lanciare messaggi ma agire, riferendo che alcune conversazioni con i suoi team riguardano ciò che si può effettivamente fare senza parlare soltanto. Credo che tutti sentiamo questa responsabilità”.

Su arriva dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), è nota per decine di articoli scientifici ed è diventata CEO di AMD nel 2014, artefice della trasformazione che ha portato di nuovo AMD a competere ad altissimi livelli con Intel. Oltre a essere CEO di AMD fa parte del Consiglio della Semiconductor Industry Association.