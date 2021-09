Lo smartwatch Mibro Lite è in sconto a 43,99 dollari

Se volete mettervi al polso uno smartwatch di ultima generazione potete approfittare della promozione attualmente in corso – termina il 30 settembre salvo esaurimento anticipato delle scorte – sul Mibro Lite che, per i primi cinquecento acquirenti, è scontato a 43,99 dollari. Si tratta di una di quelle promozioni in cui chi-arriva-prima-più-vantaggi-ottiene, perché per i primi 50 smartwatch acquistati viene incluso anche un regalo da parte di Lenovo, e per tre di questi è perfino in palio un telefono realme 7i, un paio di cuffie Haylou T16 e uno speaker JBL GO3.

Le caratteristiche principali di questo orologio sono presto dette: monta innanzitutto uno schermo AMOLED da 1.3 pollici a colori di forma circolare con alta risoluzione a 360 x 360 pixel e copertura in vetro con curvatura 2.5D ed è dotato di un sensore per monitorare la salute 24 ore su 24, pressione sanguigna inclusa. In più la cassa è molto sottile (siamo sui 9,8 mm), tutte caratteristiche queste che difficilmente si ritrovano in uno smartwatch che a conti fatti viene a costare meno di 50 dollari. Spesso infatti su questa fascia di prezzo difficilmente troviamo un dispositivo da polso con uno schermo chiaro, dotato di una buona risoluzione e sufficiente luminosità per godere di una buona visibilità all’aperto (altro che AMOLED: molto spesso usano i pannelli TFT).

Include inoltre 15 modalità per il monitoraggio di varie attività sportive (tra corsa, camminata, bicicletta, trekking, yoga, basket, tennis, football), la batteria dura fino a 10 giorni di utilizzo con una sola carica oppure 30 in standby, i quadranti sono personalizzabili ed è certificato IP68, quindi oltre a resistere a polvere e umidità si può portare anche in piscina perché non teme neppure le immersioni in acqua. Monitora anche la qualità del sonno e la frequenza cardiaca, in attività e a riposo.

Mibro Lite pesa 48 grammi ed è un prodotto dell’azienda Zhenshi Technology, che fa capo a Xiaomi. Come dicevamo in apertura fino al 30 settembre è possibile comprarlo in sconto a 43,99 dollari ma bisogna procedere in fretta perché l’offerta è valida soltanto per i primi 500 pezzi venduti.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.