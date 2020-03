Lo zaino trasportino Xiaomi youpin per il vostro gatto è in offerta

Avete sempre desiderato un trasportino per il vostro gatto comodo e allo stesso tempo anche trendy? Non potete allora lasciarvi sfuggire questo zaino borsa di Xiaomi youpin, pensato appositamente per il vostro piccolo amico a quattro zampe.

La sua fama mondiale la deve sicuramente alla comparsa nel documentario Miss Americana trasmesso in queste settimane anche su Netflix: Taylor Swift viaggia ovunque con il suo gatto dentro questo zaino dal look molto particolare.

Si tratta di uno zaino che include uno scomparto per far accomodare il vostro gatto (o anche un cane di piccola taglia, lo zaino può reggere qualunque animale del peso inferiore a 7 kg) all’interno e trasportarlo così comodamente sulle spalle.

Lo zaino include anche le indispensabili prese d’aria per far respirare il vostro amico, oltre ad una sorta di oblò che consentirà al vostro gatto o cane di sbirciare esternamente, sentendosi così più tranquillo durante il trasporto.

Si tratta di un gadget comodo non solo per i trasporti ordinari (per esempio per andare dal veterinario) ma da utilizzare anche per i viaggi, quando non vorrete separarvi dal vostro amico per troppo tempo. Inoltre il sou look trendy lo rende sicuramente migliore e più “alla moda” rispetto ai classici trasportini che siamo abituati a vedere.

Disponibile in nero o e giallo, lo zaino borsa per animali di Xiaomi youpin si acquista in offerta cliccando su questo link diretto al prezzo di circa 59 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.