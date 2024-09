A ottobre l’evento di presentazione dei Mac con chip M4

Pubblicità

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple sta preparando un evento al quale mancano poche settimane, quello che in altre parole dovrebbe essere l’evento di presentazione dei primi Mac con chip M4.

Nel corso dello stesso evento, secondo Gurman dovremmo vedere anche nuovi iPad base (incluso un iPad mini: l’ultimo di questa serie risale al 2021). Di seguito l’elenco con i nomi in codice delle macchine che dovrebbero essere presentate:

J604 – MacBook Pro 14″ base da 14″ con chip M4

J614 e J616 – MacBook Pro 14″ e 16″ top di gamma con due chip M4 di livello “pro”

J623 – iMac con chip M4

J773 – versione rinnovata e più piccola del Mac mini con chip M4 e varianti M4 Pro.

“Mi è stato detto che questi Mac sono stati già spediti dalle fabbriche (ad eccezione di alcuni MacBook Pro di fascia alta e del Mac Mini con M4 Pro) e questi sono già pronti per il lancio immediato”, scrive Gurman, spiegando che naturalmente, Apple sta cerca di mantenere il riserbo fino all’evento dedicato. Il redattore di Bloomberg ribadisce ancora una volta quanto già indicato in precedenza: macchine quali i MacBook Air con chip M4 (J713 e J715) sono previsti per il primo trimestre del 2025, e che il nuovo Mac Studio (J575) dovrebbe arrivare intorno a metà del prossimo anno. Per quanto concerne un nuovo Mac Pro (J704) se ne dovrebbe parlare per la fine del 2025.

Da precedenti indiscrezioni si evince che tutti i nuovi Mac con M4 partiranno con configurazioni minime di 16GB di memoria unificata. Il SoC M4 è realizzato con tecnologia a 3nm di seconda generazione, migliora l’efficienza energetica, integra un “motore” del display migliorato e migliorie sul versante CPU, CPU e Neural Engine, fondamentali anche per Apple Intelligence.