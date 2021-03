Mac mini M1, alcuni utenti lamentano la mancata riattivazione del display connesso

Alcuni utenti di Mac Mini M1 riferiscono di un problema che impedisce la riattivazione dallo stop quando la macchina è collegata a di schermi di terze parti.

L’inconveniente non è lamentato da tutti ma il sito Macrumors riferisce di alcuni utenti che lamentano questo problema anche sul forum di supporto ufficiale di Apple.

“Il mio ‌Mac mini‌ M1 (8gb/256) non sembra volere riattivare il display dopo lo stop. Ho provato due diversi display con due diversi cavi HDMI e la stessa cosa succede con ognuno di questi”, indica un utente di MacRumors. “Li sto al momento usando uno alla volta. Ho anche notato dei quadratini/glitch rosa al boot/schermata di login di Big Sur (con sfondo colorato e non nero durante l’avvio)”.

Un diverso utente riferisce di un problema con il Mac Mini ‌M1‌ con 16 GB di RAM e Big Sur 11.2.3 ogni volta che il computer si imposta nello stato di stop e di non riuscire a riattivare lo schermo. «In effetti, ottengo l’indicazione “No signal” sullo schermo dopo che il mini si riattiva, quindi tecnicamente il computer riattiva il monitor ma non riesce a mandare un segnale video. Lo schermo è un LG Ultrawide 4K Thunderbolt da 34″. Si riattiva correttamente con il MacBook Pro 2018 e quindi non c’è niente che non va con il display stesso. L’unica per fare in modo che il Mac Mini invii il segnale al display è scollegare e ricollegare il cavo Thunderbolt. Anche diverse volte. Ovviamente non è una soluzione ideale».

Il problema sembra riguardare alcuni display collegati con Thunderbolt, HDMI e adattatori DisplayPort ma, come già detto, altre persone non lamentano nessun tipo di problema.

Non è chiaro quale sia l’origine dell’inconveniente; il problema dei quadratini rosa mostrati all’avvio è stato già segnalato in precedenza e Apple sta indagando per capire il problema e proporre un fix. L’unica soluzione al momento è quella di disattivare lo stop dalle Preferenze di Sistema; altra alternativa è quella di scollegare e ricollegare il cavo che collega il mini al display.