Natale in famiglia, come preparare la tecnologia di casa

Non fatevi trovare impreparati: se i parenti passeranno le feste a casa vostra, diamine, siete i lettori di Macitynet! non potete permettervi errori quando c’è di mezzo la tecnologia. Scherzi a parte, sullo spunto dei consigli di Forbes – dai dispositivi completamente carichi al WiFi di casa che non si impantana – ecco come preparare la casa per l’occasione.

1. Preparate la rete WiFi Guest

Specie se dove abitate i cellulari prendono poco, amici e parenti vi potrebbero chiedere la password del WiFi per tenere connessi a Internet i dispositivi mentre sono vostri ospiti. Dal punto di vista della privacy è la cosa peggiore che possiate fare: sempre meglio creare una rete ad hoc per gli ospiti in modo tale che non possano accedere agli hard disk, ai dispositivi domotici, alle stampanti connesse e tutti gli altri vostri dispositivi personali.

La maggior parte dei router offre questa impostazione, perciò non vi resta che consultare il manuale utente del vostro modello per capire come attivarla e personalizzarla, sia con una password facile da ricordare (tanto poi alla fine delle feste potrete disattivarla) che limitando la banda in download e upload per non intasare la rete e riuscire a godervi comunque i vostri film preferiti in streaming durante le feste.

2. Una stazione di ricarica a vista

Arriveranno tutti con gli smartphone, le console portatili, i tablet, gli ereader e chissà che altro, e prima o poi arriverà il momento di ricaricarli. Se già è difficile trovare una presa libera nei periodi normali, figuriamoci adesso che ad occuparne altre ci saranno molto probabilmente le lucine dell’albero e del presepe.

Giocate d’anticipo: ad esempio, comprando una stazione di ricarica USB economica come questa, che vi mette a disposizione 10 porte per ricaricare simultaneamente altrettanti dispositivi.

In alternativa potete usare le altre prese USB già sparse per la casa. Dispositivi come Smart TV, console di gioco, router e set-top box televisivi spesso dispongono di una o più porte inutilizzate che possono essere attivate per ricaricare i dispositivi.

3. Giochi di società con iPhone, iPad e Mac

Tra una tombola tradizionale e l’altra, tenete a mente che potete coinvolgere amici e parenti nei giochi di società “smart” anche con le tombole più tecnologiche grazie ad un Mac o ad una Apple TV collegata alla vostra TV e chi vuole vi partecipa giocando dal proprio smartphone o tablet: su questa pagina vi segnaliamo quelle più recenti.2

Se conoscete l’inglese potete usare Rento, un ottimo Monopoly online o una versione di Battaglia Navale.