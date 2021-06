Tim Cook parlerà al “più grande evento tecnologico d’Europa” tra il 16 e il 19 giugno

Il CEO di Apple, Tim Cook, sarà uno dei relatori alla prossima conferenza “Viva Technology”, che si terrà digitalmente e fisicamente tra il 16 giugno e il 19 giugno, secondo un tweet dalla pagina ufficiale della conferenza.

Con sede a Parigi, in Francia, la conferenza è un’opportunità per abbattere “le barriere tradizionali tra innovatori di base e leader globali” ed è “il più grande evento tecnologico in Europa”. Data la natura dell’evento, è probabile che Cook parlerà del ruolo generale di Apple nel supportare startup e imprenditori attraverso le sue diverse piattaforme, come l’ App Store, argomento peraltro molto caldo, se si considera che proprio lo store digitale risulta essere sotto attacco da più fronti, uno dei quali quello Epic Games.

L’ultima volta che Tim Cook‌ ha partecipato a un forum pubblico è stato a marzo scorso, mentre in precedenza ha utilizzato apparizioni pubbliche come queste per far riecheggiare la posizione di Apple sulla privacy degli utenti e sui suoi valori.

La conferenza includerà più di 3.000 investitori da tutto il mondo e più di 13.000 startup. Maggiori dettagli sulla quinta edizione di questa particolare kermesse possono essere trovati sul suo sito web ufficiale.

Ricordiamo che Cook, di recente, è stato classificato alla posizione 171 nella Standard and Poor’s 500 (S&P 500), la classifica delle società statunitensi per capitalizzazione di mercato, dove AAPL si trova al primo posto con il suo valore di oltre 2.000 miliardi di dollari.