MacBook Pro 2021, il primo unboxing è già servito

Lunedì 25 ottobre è il giorno di rilascio di macOS Monterey, mentre martedì 26 ottobre è il giorno del debutto nei negozi e nelle consegne dei MacBook Pro 2021: nel corso del weekend in rete sono già apparse le prime foto e anche i primi video delle nuove macchine dal vivo, incluso il primo unboxing di MacBook Pro 2021 da 14 pollici.

Tra i primissimi materiali apparsi in rete c’è la fotografia di MacBook Pro 2021 14” immortalato a fianco del modello precedente con Touch Bar e processore Intel. Grazie a questa foto di un utente Reddit ripresa su Twitter dallo youtuber Luke Miani, che riportiamo in questo articolo, possiamo così osservare le numerose differenze tra i due portatili, a partire dalla presenza del notch, cornici ridotte, nuova tastiera e diverso chassis.

Invece la seconda immagine mostra il profilo laterale sinistro di MacBook Pro 2021 16 pollici con in bella mostra il nuovo chassis più spesso e soprattutto (finalmente) il ritorno delle porte di collegamento: l’aggancio magnetico MagSafe per la ricarica, due porte USB-C Thunderbolt 4 e il jack per le cuffie.

L’immagine è tratta da un filmato YouTube di ben 8 minuti in lingua vietnamita che mostrava tutti i dettagli del nuovo portatile, un video che purtroppo è stato presto rimosso.

Infine è possibile dare un’occhiata in anteprima a MacBook Pro 2021 14 pollici in uno dei primissimi video unboxing della macchina. Anche questo filmato è stato successivamente rimosso, ma fortunatamente è ancora possibile guardarlo grazie alle copie ripubblicate in rete.

Infine c’è anche una foto ufficiale di Apple che mostra Tim Cook all’interno dello Steve Jobs Theater in posa con quello che sembra essere MacBook Pro 16”.

Tutto quello che c’è da sapere e fare prima di installare macOS Monterey è in questo articolo di macitynet. I nuovi MacBook Pro 2021 si possono ordinare anche su Amazon.