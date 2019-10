macOS 10.15 Catalina, un bug in Mail può fare perdere i messaggi di posta

Michael Tsai, sviluppatore che, tra le altre cose, ha creato SpamSieve, plug-in per l’applicazione Mail di macOS per funzionalità antispam, riferisce in un post sul suo blog di un potenziale problema che potrebbe verificarsi dopo l’aggiornamento a macOS 10.15 Catalina.

Lo sviluppatore riferisce che vari utenti passati da Mojave a Catalina non trovano più alcuni messaggi o sono incompleti. Altri utenti ancora riferiscono della perdita di messaggi spostando questi ultimi tra le caselle.

“Lo spostamento di messaggi tra le caselle, sia con il drag&drop, sia con AppleScript, può portare alla visualizzazione di un messaggio vuoto (con la sola intestazione visibile) scrive Tsai sul suo blog. “Se il messaggio è spostato su una casella del server, da altri dispositivi il messaggio è visto come eliminato, e alla fine questo si ri-sincronizza con il Mac, sul quale il messaggio scompare pure”.

Tsai mette in guardia gli utenti spiegando che questi inconvenienti sono particolarmente dannosi giacché l’utente non si rende conto di niente fino a quando non cerca i messaggi o le caselle “intaccate”. Poiché i dati sono sincronizzati con il mail-server, i problemi possono propagarsi ad altri computer e dispositivi; fare affidamento a backup è altresì’ difficoltoso perché i dati di Mail cambiano continuamente e non è facile combinare i dati ripristinati con i messaggi eliminati dall’ultimo backup.

Tsai spiega che è ad ogni modo possibile importare caselle da backup in nuove caselle di Mail per Catalina richiamando dal menu “File” la voce “Importa caselle” specificando il percorso di una o più caselle di posta create da un’altra copia di Mail o delle cartelle che contiene.

Non è chiaro se il problema riguarda l’applicazione Mail vera e propria o funzionalità di sincronizzazione con i mail server. Apple ha nel frattempo rilasciato agli sviluppatori la beta 1 dell’update a macOS 10.15.1, prima beta di un aggiornamento che dovrebbe risolvere vari problemi di “gioventù” del nuovo sistema operativo.