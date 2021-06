macOS 12, una funzione per inizializzare contenuti e impostazioni come su iPhone

Tra le novità di macOS 12 Monterey, c’è la nuova voce “Inizializza contenuti e Impostazioni” dal menu delle Preferenze di Sistema. La funzione in questione è simile a quella già presente da anni su iOS e iPadOS ed è utilissima per azzerare un computer prima di vendere, cedere o permutare il proprio dispositivo.

La funzione è utile ma a quanto pare purtroppo riservata solo agli utenti dei Mac più recenti con il chip factotum T2 (i primi risalgono al 2018) e, almeno per ora, quelli con SoC M1.

Aprendo la voce in questione dal menu delle Preferenze di Sistema, viene richiesta la password dell’utente amministratore. A questo punto una schermata spiega che verranno rimosse le impostazioni, i file multimediali, dati e altri elementi. È possibile a questo punto uscire dall’account Apple e confermare di procedere dopo un ulteriore richiesta del sistema.

Non abbiamo provato la procedura fino in fondo ma l’obiettivo è ovviamente ritrovarsi con un Mac svuotato di tutto ciò che riguarda i nostri dati – e quelli di eventuali altri account – e che si riavvierà sulla procedura che guida l’utente alla prima installazione. Il sistema viene lasciato intatto, attenderà solo la creazione di un nuovo account utente.

A questo indirizzo un nostro articolo con alcuni consigli su cosa fare prima di vendere il proprio Mac.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.