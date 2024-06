Per macOS 15 larga compatibilità, ma se non avete M1…

Pubblicità

macOS come iOS: generoso anche con i Mac più vecchi. Quel di cui parliamo è la compatibilità con l’hardware Apple da parte di macOS 15 che, proprio come iOS 18, verrà annunciato oggi.

Secondo quel che si legge su alcuni siti che affermano di avere appreso l’indiscrezione da un account privato di Twitter che ha fama di essere molto credibile, tutti i Mac con cui era compatibile macOS 14 Sonoma, risulteranno compatibili con l’aggiornamento del sistema operativo per i computer desktop.

In termini pratici ecco qui di seguito tutti i Mac i cui possessori potranno sorridere al termine del discorso introduttivo della WWDC.

Poichè non è sempre semplice identificare la propria macchina, in calce ad ogni singola lista vi forniamo un link che vi permette di capire quale sia il vostro Mac e di capire se è compatibile.

MacBook Pro

MacBook Pro (16 pollici, 2023)

MacBook Pro (14 pollici, 2023)

MacBook Pro (13 pollici, M2, 2022)

MacBook Pro (16 pollici, 2021)

MacBook Pro (14 pollici, 2021)

MacBook Pro (13 pollici, M1, 2020)

MacBook Pro (13 pollici, 2020, due Thunderbolt 3 porte)

due Thunderbolt 3 porte) MacBook Pro (13 pollici, 2020, quattro Thunderbolt 3 porte)

quattro Thunderbolt 3 porte) MacBook Pro (16 pollici, 2019)

MacBook Pro (13 pollici, 2019, due Thunderbolt 3 porte)

due Thunderbolt 3 porte) MacBook Pro (15 pollici, 2019)

MacBook Pro (13 pollici, 2019, quattro Thunderbolt 3 porte)

quattro Thunderbolt 3 porte) MacBook Pro (15 pollici, 2018)

MacBook Pro (13 pollici, 2018, quattro Thunderbolt 3 porte)

Identificare il MacBook Pro

MacBook Air

MacBook Air (15 pollici, M3, 2024)

MacBook Air (13 pollici, M3, 2024)

MacBook Air (15 pollici, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2019)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2018)

Identificare il MacBook Air

iMac

iMac (24 pollici, 2023)

iMac (24 pollici, M1, 2021)

iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2020)

iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2019)

iMac (Retina 4K, 21.5 pollici, 2019)

iMac Pro

iMac Pro

iMac Pro (2017)

Identificare l’iMac

Mac mini

Mac mini (2023)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (2018)

Identificare il Mac mini

Mac Studio

Mac Studio (2023)

Mac Studio (2022)

Identificare il Mac Studio

Mac Pro

Mac Pro (2023

Mac Pro (2019)

Identificare il Mac Pro

La compatibilità dei Mac sembra essere legata a due fattori: la presenza del chip Secure Enclave basato su processore T2 oppure un processore Apple Silicon, quindi M1 o superiore. È però importante sottolineare che alcune funzioni di intelligenza Artificiale che Apple presenterà in un pacchetto denominato “Apple Intelligence“, non potranno funzionare se non si ha almeno un processore M1.

Macitynet seguirà il keynote di apertura che dovrebbe eliminare parecchi dei dubbi che abbiamo avuto fino ad oggi. Non dimenticate di seguire la nostra diretta con immagini e notizie che arriveranno direttamente da Cupertino dove siamo presenti con un nostro inviato.