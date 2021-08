Apple Store di Wuhan punta per l’apertura a settembre

Nella città dove pare sia partito il coronavirus che nel giro di pochi mesi ha infettato tutto il mondo sta per sorgere il primo Apple Store: presso il Wuhan International Plaza, il centro commerciale di Wuhan, Apple prevede di aprire il suo primo negozio al dettaglio entro il mese di settembre.

In tal caso sarebbe il quarantatreesimo Apple Store aperto in Cina, dove al momento 21 città ne sono provviste almeno di uno. Quella che ne ha di più è Shanghai, dove ce ne sono addirittura sette, mentre a Pechino gli Apple Store attualmente presenti sono cinque.

L’inaugurazione di Apple Store a Wuhan a settembre probabilmente coinciderà con il lancio della serie 13 di iPhone e di tutti gli altri prodotti che Apple intende presentare tra qualche settimana. La multinazionale di Cupertino sta lavorando sodo per far si che sia tutto pronto per il mese prossimo, in modo tale da avere un nuovo negozio in una città molto importante per il proprio mercato.

Wuhan infatti non è divenuta celebre per essere la città natale del Sars-Cov-2, ma fa anche parte della Greather China, un mercato importantissimo per Apple tanto che soltanto nel terzo trimestre dell’anno in corso ha visto una crescita dei ricavi pari quasi al 60%. L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha dichiarato che per le entrate della Grande Cina è stato un trimestre «incredibilmente forte», tanto che il record di entrate del mese di giugno ammonta a 14,76 miliardi di dollari. «C’è stata una risposta particolarmente forte per gli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max», anche se una parte da protagonisti l’hanno avuta anche il segmento Mac, quello dei servizi e dei dispositivi indossabili.

Tornando all’ Apple Store di Wuhan, secondo le indiscrezioni il progetto decorativo del negozio sarebbe stato già esaminato e approvato dalla rete di servizi del governo provinciale di Hubei: il locale si trova al secondo piano del centro commerciale e pare occupi una superficie di circa 880 metri quadrati.

Tutto quello che sappiamo finora sulla gamma iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei negozi della catena Apple Store sono disponibili da questa pagina.