Mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 con valvola in kit da 20 e 50 a partire da 17,61 euro

Se siete alla ricerca di nuove mascherine protettive, c’è una nuova opportunità online che vi consente di acquistarne in confezioni da 20 o 50 pezzi con sconti a partire da 17,61 euro.

Con il coronavirus dovremo conviverci ancora per un bel po’, almeno fino a quando non sarà trovata una cura per ridurre l’ospedalizzazione o ancor meglio un vaccino per prevenirlo del tutto: per questo è necessario dotarsi di confezioni di mascherine da usare per quelle poche e necessarie uscite quotidiane e settimanali a cui proprio non possiamo rinunciare.

Mentre in Italia purtroppo le farmacie faticano a reperirne in quantità utili per soddisfare la domanda, oltre al fatto che è opportuno dare la precedenza alle aziende sanitarie, chi sta per finire le scorte a disposizione può rifornirsi sfruttando una delle offerte che vi stiamo per proporre.

Su Aliexpress infatti sono disponibili delle mascherine chirurgiche in kit da 50 pezzi con spedizione gratuita dalla Repubblica Ceca a soli 17,61 euro, mentre se si è alla ricerca di una mascherina con maggiore protezione, è possibile optare per le mascherine FFP2 in kit da 20 a 56,90 euro con spedizione gratuita dall’Italia.

Un’altra alternativa è data dal kit di 10 mascherine FFP3 con valvola in sconto a 102,61 euro con spedizione gratuita dalla Repubblica Ceca, le migliori dal punto di vista del filtraggio degli agenti patogeni anche se la valvola viene sconsigliata in quanto non protegge gli altri (attraverso l’espirazione, in caso di utente positivo al virus) ma solo se stessi (inspirando, la valvola si chiude).

Se invece le mascherine le avete già ma volete munirvi di un utile strumento per tenere sotto controllo la quantità di ossigeno nel sangue, potete acquistare il saturimetro scontato su Ebay a 24,99 euro con spedizione gratuita.

Tenendo ben presente che va sempre affiancato il parere medico in caso vengano rilevati valori anomali, può essere molto utile per prendere per tempo un’eventuale insufficienza polmonare.