Mascherine di protezione KN95 e chirurgiche, nuove offerte disponibili su eBay

Ancora offerte sulle ricercate mascherine: le nuove offerte sono sempre disponibili su eBay, questa volta volta evidenziamo alcune inserzioni online su eBay da parte del venditore boyoth, che al momento conta un’ottima reputazione, cone ben 34886 feedback il 98,5% dei quali positivi

Si tratta di cinque inserzioni dedicate a mascherina protettive: tre inserzioni riguardano mascherine certificate KN95, lo standard cinese coreano equivalente alla nostra sigla europea FFP2), mentre le le ultime due inserzioni riguardano mascherine chirurgiche di protezione, vendute in diversi quantitativi.

In prezzi per le mascherine chirurgiche possono considerarsi particolarmente concorrenziali: scegliendo l’inserzione da 100 pezzi, le si pacherà solo 0,36 centesimi ad unità circa; nel caso invece delle mascherine KN95 il costo per unità è relativamente più elevato, con un prezzo che raggiunge un minimo di 2 euro per mascherina.

Per tutte le inserzioni la spedizione è gratuita e, sempre secondo quanto dichiarato dal venditore direttamente sulle pagina di eBay dedicate alle inserzioni, le mascherine si trovano a Roma, con consegna prevista a partire dai 10 giorni di calendario.

Ecco qui di seguito i link per l’acquisto:

10 PCS Mascherine KN95

15 PCS Mascherine KN95

20 PCS Mascherine KN95

50 PCS Mascherine Chirurgiche

100 PCS Mascherine Chirurgiche

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del venditore.