Mavic 3 Pro è il primo drone a tripla fotocamera ottica al mondo

DJI ha presentato Mavic 3 Pro, un drone di punta con un sistema a tripla fotocamera indicato come un dispositivo che inaugura “una nuova era per l’acquisizione di contenuti aerei” attraverso 3 fotocamere con diverse lunghezze focali.

Tra le peculiarità del drone: la fotocamera Hasselblad di Mavic e 2 teleobiettivi, un’autonomia di volo massima di 43 minuti, il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e la trasmissione video in HD fino a 15 km.

Il produttore riferisce di prestazioni di imaging di livello superiore grazie a un sistema a tripla fotocamera con lunghezze focali multiple, permettendo di studiare l’ambiente con il grandangolo o spostarsi in un luogo specifico con il teleobiettivo medio e quindi concentrarsi su un’area o un soggetto.

Mavic 3 Pro eredita la fotocamera Hasselblad con CMOS da 4/3 della serie Mavic 3. La fotocamera supporta lo scatto di foto in RAW a 12 bit con una gamma dinamica nativa fino a 12,8 stop. Secondo il produttore, Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) è in grado di ripristinare con precisione i colori percepiti dall’occhio consentendo di ottenere scatti invidiabili “senza doversi affidare a post-produzione e preimpostazioni cromatiche complesse”.

Le specifiche video sono professionali, con acquisizione di immagini fino a 5.1K a 50 fps o DCI 4K a 120 fps.

La nuova modalità di colore D-Log M a 10 bit supporta l’acquisizione fino a un miliardo di colori. Anche in scenari ad alto contrasto, come albe e tramonti, il produttore promette gradazioni di colore “naturali, con dettagli delicati”, e “un’esperienza visiva a spettro completo”.

La modalità D-Log M riduce la difficoltà di gradazione del colore, con vantaggi in fase di post-produzione.

Mavic 3 Pro Cine offre diverse opzioni di particolare interesse per i content creators professionisti. Tutte e tre le fotocamere supportano la codifica in Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 e Apple ProRes 422 LT. Dispone inoltre di una SSD integrata da 1 TB e di un cavo dati lightspeed da 10 Gbit/s per facilitare il flusso di lavoro.

Il teleobiettivo medio (equivalente al formato 70 mm) è secondo il produttore adatto a un’ampia gamma di scenari diversi, dall’inquadratura di edifici a quella di auto durante riprese commerciali. Il sensore CMOS è da 1/1.3″; lo zoom ottico 3x; è possibile scattare foto da 48 MP/12 MP, girare video in 4K/60fps. È inoltre in grado di comprimere la profondità di campo e la profondità della messa a fuoco per evidenziare il soggetto e “dare un senso unico di profondità e spazio”.

Migliorando il teleobiettivo di Mavic 3, Mavic 3 Pro è dotato di una fotocamera con risoluzione, apertura e frequenza dei fotogrammi video ulteriormente migliorate. Supporta la ripresa di video in 4K/60fps con zoom ottico 7x e foto da 12 MP con zoom ibrido fino a 28x.

Mavic 3 Pro offre fino a 43 minuti di autonomia volo ed è supportato il rilevamento omnidirezionale e l’APAS 5.0. 8 sensori di visione grandangolari funzionano con un motore di elaborazione che permette di rilevare gli ostacoli in tutte le direzioni e pianificare una rotta di volo sicura che li eviti.

Il sistema di trasmissione DJI O3+ può trasmettere un feed live in HD a 1080p/60fps a frame rate elevati a una distanza massima di 15 km. La distanza di trasmissione è un proxy per la potenza del segnale.

DJI Mavic Pro 3 è disponibile in tre configurazioni; di seguito i prezzi di listino:

DJI Mavic 3 Pro (con DJI RC): 2.119 €

DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con DJI RC): 2.829 €

DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con DJI RC Pro): 3.539 €

DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo: 4.649 €

Il dronè è già acquistabile su Amazon con uscita prevista per il 9 Maggio.

