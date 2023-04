Il tappetino antiscivolo goobay ricarica lo smartphone in auto senza fili

Siete affascinati dalle basi di ricarica wireless in dotazione nelle nuove autovetture? Con una piccola spesa potete averne una anche voi e senza dover cambiare automobile. Vi basta comprare un tappetino come quello di goobay, costruito ad hoc per poter essere integrato in qualsiasi veicolo in modo da ricaricare senza fili i telefoni abilitati alla ricarica wireless con grande comodità.

Questo accessorio è lungo 18,4 centimetri, è largo 10 e presenza una cornice rialzata di 2,5 centimetri, in modo tale da non far scappar via il telefono in caso di brusca frenata. Questo, unito alla copertura antiscivolo, assicura una elevata stabilità per la ricarica senza fili del telefono durante la guida.

Se queste misure rientrano nel portaoggetti della vostra automobile potete posizionarlo lì (altrimenti si può fissare anche sul cruscotto) e godere così di un sistema davvero pratico per ricaricare il telefono, perché vi basta sedervi in auto, sfilarlo dalla tasca e poggiarlo al suo interno facendo tutto con una sola mano, in modo da poter avviare la ricarica anche mentre l’auto è in corsa.

Supporta lo standard Qi e può ricaricare senza fili erogando fino a 15 Watt. In confezione è incluso un cavo lungo 1 metro con la spina USB-C angolare da un lato (che va collegata al bordo del tappetino), e una USB-A dall’altro, che si può quindi inserire sulla presa dell’auto o su un caricatore collegato alla presa accendisigari. Nulla vieta comunque di usare un altro cavo, anche con doppia spina USB-C, e sfruttare la base antiscivolo per la ricarica wireless con altre porte, comprese quelle di una powerbank.

Oltre alla ricarica senza fili può fungere anche da supporto per sollevare il telefono e usarlo come navigatore GPS: al centro della cornice è infatti presente un’apertura dove va semplicemente infilato un lato del telefono, in modo da tenerlo inclinato mentre si guida. In tal caso è sicuramente consigliabile posizionare il tappetino sul cruscotto, in modo da avere una migliore visibilità dello schermo mentre ci si concentra sulla guida.

Dove comprare

Se vi interessa, lo trovate in vendita su Amazon per 28,55 €.